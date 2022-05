Qué ha pasado en 'Rubí': Loreto se muda a casa de Lucas para hacer compañía a Rubí, quien sigue obnubilada con las riquezas del famosos diseñador

La policía encontró en el coche de Cayetano una de las joyas que se robaron de casa de don Arturo y que Rubí mandó colocar dentro del vehículo. El chófer fue acusado del hurto y enviado a prisión a la espera del juicio, ante la desesperación de Cristina y Fernanda, que lloraban pidiendo que no apartasen al hombre de ellas.

Doña Refugio, tras presenciar la escena impotente, creyó que su hija Rubí tuvo algo que ver con lo ocurrido y se enfrentó a ella. Debido a la discusión, la mujer sufrió un infarto y falleció en el acto. Pérez abrazó el cuerpo sin vida de su madre y, mientras, Boris llamó a Alejandro. Sabía que era la única persona que en estos momentos podía consolar a su patrona.

Al día siguiente, se celebró el entierro. Cristina vio llegar a su hermana y delante de los presentes la culpó por el fallecimiento de su madre. Además, le exigió que abandonase el lugar cuanto antes: “Aquí no eres bien recibida”. Rubí, que había llegado de la mano de Lucas, se marchó con él tratando de disimular la furia que le produjo semejante humillación.

Sonia le dijo a Alejandro que estaba embarazada

Por otra parte, Sonia descubrió que estaba embarazada. Después de mucho pensarlo, se lo contó a Alejandro. Este, feliz por la noticia, le dijo que estaría a su lado siempre: “Quiero formar una familia contigo”. El médico también está muy cerca de Maribel, quien ha creado una fundación para ayudar a personas con discapacidad.

Lucas le comentó a Rubí que quería dar una importante recepción en su mansión. La joven no tenía fuerzas de nada tras la muerte de su madre, pero el diseñador la obligó a asistir. En ese momento, Pérez se dio cuenta que para Fuentes-Morán, ella solo era un diamante que pulir y con el que conseguir mucho dinero. En el festejo conoció al príncipe Eduardo de España y este se quedó impresionado con su belleza.

