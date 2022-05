Tal y como contábamos ayer, entre otras cosas, en nuestro avance semanal de Servir y proteger, hoy Lidia y Néstor no paran de trabajar. Tras solucionar todo el asunto de la llegada de Clemente, ya tienen un nuevo caso entre manos. La pareja de policías conoce a Josele, un banquero que estafó a muchos de sus vecinos y se fugó al extranjero. Ahora ha decidido regresar a su hogar y, por supuesto, no despierta gran simpatía entre los habitantes de Distrito Sur. ¿Correrá su vida peligro o serán todo imaginaciones del delincuente?



Por otro lado, la relación entre Espe y Carlos parece avanzar más rápido de lo que a la agente le gustaría y es que se siente algo desbordada. Sobre todo, tiene miedo de cómo vaya a tomar Sheila este inesperado romance. Así pues, quiere acercar posturas entre las dos personas que ahora mismo, más quiere en su vida y encuentra la manera perfecta. Espe le pide a Carlos que ayude a Sheila a escribir un relato.

La vida de Josele podría estar en peligro

Lejos de allí, otros dos enamorados que viven al máximo su idilio son Iker y Luna. La decisión del agente del CNI de quedarse en Madrid ha supuesto un antes y un después en su relación, que ahora es mucho más fuerte. Ambos se organizan antes de la llegada del pequeño Leo. Iker está deseando tener a su hijo entre sus brazos e iniciar una nueva etapa con él en la capital.

Al día siguiente, Josele sufre la animadversión de los vecinos del barrio, pero él cree que todo cambiará gracias a una entrevista con su versión de los hechos. Quizá, tanta exposición pública no le beneficie para nada y lo más probable es que Néstor y Lidia tengan que intervenir a su favor más pronto de lo que piensan.

