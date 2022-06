Después de que la semana pasada en Servir y proteger, Carlos y Espe avanzaran en su relación y que la policía buscara a Rubén, esta semana las pesquisas de Durán le llevan a relacionar al desaparecido con Vega. La investigación que ha iniciado el inspector preocupa mucho a su compañera de trabajo, quien pide ayuda a Víctor para salir del lío en el que se ha visto involucrada. Durán, por su parte, no piensa parar y analiza las cuentas bancarias de Vega sin obtener ningún resultado.

Por otro lado, Josele pide disculpas públicamente y decide regresar a México. Mientras tanto, Carlos, Espe y Yolanda consiguen que Iván admita su problema de adicción. Esto hace que el agente termine pidiendo la baja y se sincere ante sus jefes sobre lo que le está ocurriendo. Es momento de salir adelante y necesita más ayuda que nunca.

Leo llega a Madrid con Iker, y Quintero los aborda en la calle. ¿Podrá el traficante recuperar la relación con su nieto? Además, Fernando inicia contactos con viejos conocidos para recuperarse. Si quiere dar batalla a Salas y ganar, necesita volver a ser el delincuente más poderoso de la ciudad. Justamente, horas más tarde, ambos rivales tienen una tensa discusión, donde dejan claro que sus diferencias son irreconciliables.

Carol y Durán siguen sintiendo algo el uno por el otro

Por otra parte, Miralles y Antonio reciben a Olga. La joven les confiesa a sus padres que ella y Julio han roto; por eso ha decidido volver a España. Además, les revela los motivos por los que su no tan idílica relación ha tocado a su fin. Después de sentir el apoyo de sus progenitores, la chica decide no regresar a Verona por el momento y alargar sus decisiones.

Cerca de allí, Durán y Carol siguen sintiendo algo el uno por el otro. Por si sus problemas amorosos no fueran suficientes, Carol también debe hacer frente a un contratiempo laboral. La directora del centro cívico atiende a Germán, un vecino con problemas de ludopatía, que termina agrediéndola. Por fortuna, su exmarido, que pasada por ahí, logra evitar que la disputa pase a mayores, aunque el delincuente se lleva parte del dinero de su víctima.

Espe se agobia cuando Emmanuel, con quien se lió en Bogotá, le anuncia su llegada. Los viejos conocidos hacen planes juntos, y Carlos confiesa a Iván que tiene un lío con su compañera y sus celos hacia el recién llegado.

