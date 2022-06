En el capítulo de ayer de Servir y proteger, Vega consigue que Durán sea detenido, pero Miralles desconfía. Hoy, aunque parecía imposible, Olga se reencuentra con Julio en Distrito Sur. El joven ha regresado al barrio para poner las cartas sobre al mesa, confrontar a su padre y conversar con su exnovia. La joven no sabe muy bien como reaccionar al ver a Julio ante ella, mucho menos, después de haberse hecho un test de embarazo.

Por otro lado, Quintero le da a Iker una información sobre Germán que puede ayudar a Durán y hundir, definitivamente, a Vega. Al mismo tiempo, sale la sentencia del juicio de Darío. El chico es condenado a pagar una importante multa y Espe se ofrece a ayudarlo. Sabe todo lo que el muchacho ha colaborado con la justicia y, también, la simpatía que despierta en Sheila.

Al día siguiente, Iván se somete a la esperada operación de rodilla. La intervención dura unas horas, pero es un completo éxito. Tanto Yolanda como Carlos, se alegran de que su compañero, poco a poco, vuelva a ser el mismo de antes. Con algo de rehabilitación y fuerza de voluntad, podrá dejar a un lado su adicción a los calmantes.

El centro cívico sufre un acto vandálico

Durante la noche, el centro cívico sufre un acto vandálico firmado por “Rómulo” y la policía interroga a Darío como sospechoso de haber realizado la pintada y el pequeño “atentado”. El joven defiende su inocencia a capa y espada. Mientras tanto, Quintero tiene una conversación con su hijo en la que le pide perdón.

Por su parte, Víctor presiona a Vega por el comportamiento de Germán. Salas no está nada contento con la actuación del hombre y, mucho menos, con los últimos movimientos que hizo la inspectora. Además, Durán ayuda a Carol en el centro cívico y acerca posturas con ella.

