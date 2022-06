Miralles informa a Bremón acerca de las sospechas sobre Vega, en Servir y Proteger. La comisaría le deja claro a su superior que no se fía de su compañera de cuerpo y tiene indicios para pensar que ha estado involucrado en hechos delictivos. Estas palabras son determinantes para que el cerco policial comience a estrecharse en torno a la inspectora ¿Qué ficha moverá ella ahora? Puedes leer el avance semanal del 20 al 24 de junio de Servir y Proteger.

Otro ataque de Rómulo vuelve a poner el foco sobre Darío. Los agentes comienzan a investigar los movimientos del joven y gracias a estas pesquisas, queda libre de toda culpa. Ahora que ha saldado sus deudas con al justicia, Sheila le insta a aceptar la beca de Estados Unidos: “Es lo mejor que podía pasarte. Cambiará tu futuro para siempre y serás alguien importante”.

Los sentimientos entre Durán y Carlo ha resurgido

La cercanía que ha resurgido entre Durán y Carol después de los últimos acontecimientos protagonizados por Germán, hace que afloren sus sentimientos. La pareja está más unida que nunca y, cada uno por su lado, sopesa la idea de darse una segunda oportunidad. Mientras tanto, Quintero pone una trampa a Barea.

Próximo de allí, Iván sale del hospital, después de su esperada operación de rodilla y comenta a sus amigos que pasará la convalecencia en casa de su madre. Por otro lado, Julio conversa con Quintero y, luego de dejar las cosas claras, visita a Olga. El chico le pide a al hija de Miralles volver a estar juntos: “Creo que nos equivocamos al dar carpetazo a nuestra historia tan pronto. Juntos somos más que felices”. ¿Aceptará ella?

