El actor turco Kivanç Tatlitug y la estilista Basak Dizer, que forman una de las parejas más estables del panorama artístico turco, han hecho realidad su sueño de ser papás. Su primer hijo, al que han llamado Kurt Efe nació el pasado 15 de abril y, por lo que comentó el propio recién estrenado papá -apuesto protagonista de series que hemos visto en España como Sühan: venganza y amor, Amor prohibido o Kuzey Güney-, a través de su cuenta de Twitter, todo salió de maravilla:

"Llevamos a nuestro Kurt Efe en brazos con mucha salud, gracias a Dios. La felicidad es indescriptible. Basak y yo les agradecemos mucho todos sus buenos deseos".

Fueron muchas las felicitaciones de amigos y compañeros de profesión y varios se acercaron al hospital a dar la enhorabuena a los dichosos papás, entre ellos su compañera en la serie Yakamoz S-245, Özge Özpirinççi, ficción que el pasado 20 de abril se estrenó en español en Netflix. Según la actriz y otros de los amigos que visitaron a la pareja y su bebé, Kurt es una copia de su padre.



Kurt Efe’mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. 🙏🏻Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız… — Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) April 15, 2022

Aunque Kivanç no es muy dado a compartir su vida personal en las redes sociales, pocos días antes del alumbramiento sí quiso publicar una emotiva fotografía donde se le podía ver besando la ya abultada barriga de Basak Dizer, acompañada del comentario: "Ella es como el viento". También la estilista, que acaba de cumplir 45 años el pasado 13 de abril, subió varias fotografías suyas pocos días antes de dar a luz.

Ahora sus seguidores están deseosos de ver las primeras imágenes del bebé, que quizás compartan pronto en sus redes sociales donde el actor tiene casi 4 millones de admiradores. Por el momento, se sabe que la pareja se decantó por el nombre de Kurt Efe por el bonito recuerdo que guarda Tatlitug de su personaje Kurt Seyit en la serie Amor en guerra, que protagonizó en 2014 junto a Farah Zeynep Abdullah (Inocentes).

Kivanç Tatlitug y Basak Dizer, unidos desde hace 6 años

Casados desde febrero de 2016 en una sencilla ceremonia en París, Kivanç Tatlitug, de 38 años, y Basak Dizer solo tenían pendiente la asignatura de ser padres, algo con lo que se había especulado a menudo en la prensa turca, pero que hasta ahora no se ha hecho realidad.

Aunque no fueron los propios protagonistas quienes lo confirmaron, la noticia saltó a raíz de un comentario del asistente de Basak en Instagram que decía "Dios bendiga a los padres". A continuación, la respuesta de alguien también cercano a la pareja - "Estoy tan feliz, recé tanto la última vez"- aumentaba el rumor, además de dar a entender que la pareja había intentado algún embarazo últimamente.

DOĞRULANDI! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ, ilk bebeklerini bekliyor. 💙👶 pic.twitter.com/sRPQTLGlp7 — Kıvanç Tatlıtuğ News (@ktatlitugnews) November 17, 2021

De hecho, el pasado mes de junio se habló sobre esa posibilidad, pero entonces Basak se apresuró a desmentir el rumor diciendo que eran "las noticias falsas que salían habitualmente cada año".

¿En qué está trabajando actualmente Kivanç Tatlitug?

El actor turco de rasgos nórdicos se embarcó recientemente en un nuevo proyecto, una película titulada El día de los enamorados, que comenzó a rodar en octubre del año pasado en Kırşehir. En ella interpreta a un abogado que tiene un gran enfrentamiento con su padre. Tatlitug, que se dio a conocer en en nuestro país con Ezel, grabó a principios de 2022 Yakamoz S-245 junto a Özge Özpirinçci, que generó una gran expectación y se acaba de estrenar en Netflix, también doblada al español.

A finales de 2021 se anunció también que iba a participar en una serie belga de Netflix. Su último trabajo para la televisión en abierto fue Çarpisma, que logró recientemente el premio a la Mejor serie en los Seoul International Drama Awards y que cuenta con un gran reconocimiento por parte del público y la crítica de Turquía. Además de actor, Kivanç es imagen de la marca de vaqueros Mavi, con la que ha vuelto a colaborar.

