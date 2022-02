Qué va a pasar en 'Tierra Amarga': Viéndose repudiada por Demir, Züleyha trata de quitarse la vida de una manera horrible, mientras que Müjgan toma una decisión que destroza a Yilmaz.

Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Al creer que su esposa le engaña con Yilmaz, Yaman obligó a Züleyha a salir de la mansión a punta de pistola

Üzüm y Adnan desaparecen de la mansión Yaman sin ser vistos. Después de una larga anoche de búsqueda, los dos niños aparecen al dci siguiente acompañados de varios trabajadores. Una de las mujeres les cuenta a Demir y al resto de los habitantes de la mansión que encontraron a los pequeños en casa de Zelis, la pequeña choza en la que Üzüm vivía con su madre antes de que esta muriera por una enfermedad mortal

Hünkar abraza a su nieto con ternura. En ese instante aparece Züleyha, quien ha estado horas vagando por Çukurova desde que su esposo la repudió al creer que le había sido infiel con Yilmaz. La joven intenta acercarse a sus hijos, pero Demir se lo impide. Nuevamente la saca a empujones de la hacienda y cierra la valla que rodea la propiedad.

Yilmaz busca a Müjgan y a su hijo

A continuación, el terrateniente se dirige a todos sus empleados. Les amenaza con despedirles si se les ocurre ayudar a la que hasta hace nada era la señora de la casa. Hünkar trata de interceder por su nuera y le pide a Demir que tenga piedad: “Tus hijos necesitan a su madre”. Sin embargo, nada ablanda el corazón de Yaman.

Por su parte, Müjgan sigue adelante con su huída hacia Estados Unidos. La doctora, luego de abandonar a Yilmaz y marcharse a escondidas con su hijo, planea irse a América, donde residen su madre y su hermano. Akkaya, que no piensa dejar que su todavía esposa le separe de Kerem Ali, emprende su búsqueda.

