Tras la boda de Fadik, que se vino abajo con la inesperada presencia de una mujer, que aseguró ser la mujer de Rasit en los capítulos de la semana pasada en Tierra amarga, aún quedan muchas cosas por descubrir en los nuevos episodios. En el capítulo 95 de hoy de Tierra amarga vemos que Müjgan ya no puede controlar lo que siente por Fikret y está dispuesta a luchar por su amor. Sin embargo, no es capaz de soportar las consecuencias de la venganza que está llevando a cabo en contra de la familia Yaman. Así pues, la mujer le pide que deje a un lado su necesidad de revancha si es cierto que le ama tanto como dice.

La doctora se aventura aún más y le suplica a su amado que se marchen juntos de Çukurova e inicien una vía muy lejos de la amarga ciudad. “No puedo soportar levantarme cada día y no saber qué nueva tragedia va a asolar nuestra vida”, comenta ella. Fikret entiende, perfectamente, como se siente su amada, pero el contesta que no es capaz de irse a ningún lugar hasta que haya sanado las heridas que tiene.

Demir enfrenta a Ümit por sus últimas acciones

Por otro lado, Fekeli se presenta en el despacho de Demir y le cuenta que ha roto todo tipo de relación familiar con FIkret. “Ya no tengo ningún sobrino que se llame así. He intentado hacerle recapacitar, ayudarle a superar el odio que siente por ti, pero es incorregible”, le explica Ali Rahmet. Además, aprovecha la visita para poner a Yaman sobreaviso de los planes que Ümit tiene para con él: “Está internado destruir tu matrimonio y tú sabes muy bien porqué. Estoy al tanto de la aventura que tuviste con ella”.

Minutos después, Demir se presenta en casa de la doctora dispuesto a enfrentarle por sus últimas acciones. Ümit, al verle llegar, se emociona creyendo que quiere retomar su relación con ella, pero pronto se percata de que la visita no es para nada amigable. “Ojalá nunca te hubiera conocido, no quiero saber nada más de ti”, dice él antes de marcharse.

