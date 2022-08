Los secretos tienen su final y el de Sevda también en Tierra Amarga. Ya toda la familia Yaman conoce que ella es la verdadera madre de Ümit y que ha estado soltando parte de sus ataques contra el matrimonio de Demir y Züleyha y que seguirá esta semana en Tierra Amarga. La artista, siendo consciente de que no podrá quedarse en la hacienda, comienza a recoger sus cosas y, también parte del dinero que encuentra. Quien llevarse a su hija lejos e iniciar una vida con ella lejos de Çukurova.

Demir entra en la habitación de Sevda sin llamar y al descubre escondiendo parte del montón de liras que pensaba llevarse. Al hacendado le da igual el dinero, lo que le importa es la traición de la que siente que ha sido víctima. Sin media palabra, Yaman le echa en cara a la cantante que le haya estado mintiendo durante tantos meses: “Esa mujer que casi me destroza la vida nació de tus entrañas y tú me lo has ocultado”.

Züleyha confiesa que Ümit está embarazada

Mientras tanto, Züleyha se siente desbordada por los últimos acontecimientos y termina confesándole a Fadik, a Gülten y a Saniye que Ümit está esperando un hijo de su esposo. El trío trata de calmar a su señora y amiga. “No te vengas abajo, ya verás como tú y tu familia saldréis adelante”, comenta Saniye.

La conversación entre las cuatro mujeres se ve interrumpida por Demir, quien zarandea a Sevda de un brazo y la obliga a irse de la hacienda ante la atenta mirada de todos los empleados. No quiere oír sus explicaciones y, mucho menos sus disculpas.