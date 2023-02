El jueves 4 de agosto de 2022 se estrenó en Netflix La Marquesa, el esperado documental sobre Tamara Falcó y son muchos los secretos que escondían sus capítulos. La serie documental, producida por Komodo Studios, creadores de Soy Georgina, tenía seis episodios dónde se destacan grandes frases de la protagonista. "Lo que a algunos les podría parecer una vida de película, para mí es lo más normal del mundo", iniciaba así su documental.

Tras los buenos resultados de audiencia de la primera parte, emitida el pasado agosto, Tamara Falcó y Netflix comenzaron a negociar su continuidad. La reconciliación de la marquesa con Íñigo Onieva y la expectación con su mediática boda, prevista para el 8 de julio en El Rincón, hacían pensar que la plataforma no dejaría escapar una segunda edición. Pero llamaba la atención que no tuviéramos noticias del rodaje, que ya debía haber comenzado. Pues finalmente no habrá temporada 2 de La Marquesa y estos son los motivos.

'La Marquesa' Temporada 2: cancelada

WireImage

Tamara Falcó no nos contará en los nuevos episodios del reality todo lo que ha ocurrido desde el verano. Vanitatis avanza ahora que Tamara Falcó ha declinado hacer una segunda temporada de La Marquesa. “La falta de tiempo y el vaivén vital de los últimos meses de la hija de Isabel Preysler” han sido la razón principal, según el citado portal, que cita fuentes de toda solvencia, aunque Netflix no ha querido confirmar ni desmentirlo.

La decisión sería de la propia Tamara, que se habría visto desbordada por la falta de tiempo ante la cercanía del enlace y “otros proyectos” que tiene en marcha, como dijo hace una semana en El Hormiguero, programa en el que colabora los jueves.

La marquesa de Griñón no descarta retomar su reality de Netflix en el futuro, pero no a corto plazo, por lo que ya no versaría sobre su boda.

Tamara Falcó retrasa la boda con Iñigo Onieva

Flickr

Hace poco la marquesa de Griñón anunció emocionada que se iban a casar el 17 de junio, el mismo día que tenía previsto antes de que acabara anulando su compromiso con el empresario. "Será una boda no demasiado grande, con nuestros familiares y amigos más cercanos. La celebración será en el palacio de El Rincón y la fiesta comenzará por la tarde".

En cuanto a la fecha de su enlace con Íñigo Onieva, han tenido que retrasarla para poder celebrar la ocasión con sus seres queridos. El 17 de junio era el día que habían elegido antes de aquella primera y sonada ruptura y, tras su reconciliación, decidieron mantenerlo. Sin embargo, algo ha obligado a Tamara e Íñigo a atrasar la celebración hasta el sábado 8 de julio, tres semanas más tarde.