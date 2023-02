Cemil tiene claro que no piensa cesar en su empeño de convertirse en un habitante más de la mansión de Ali Ishan en La venganza de Iffet. No piensa consentir que su exnovia, quien el sigue rechazado, disfrute de grandes lujos al lado de su nuevo marido, mientras que él se siente atrapado en un matrimonio por conveniencia que no ha cumplido con las expectativas que se había creado.

Lo que Cemil no se imagina es que el juego que está iniciando es muy peligroso y podría costarle hasta la vida. Y no solo a él, pues, indirectamente, está involucrando a Iffet en sus pérfidos planes. El taxista tiene claro que para formar parte de la vida de Ali Ishan debe usar a Nil, la pieza más dócil e inocente del clan.

Dilek descubre que Ömer solo la quería por interés

Así pues, Cemil trata de acercarse de nuevo a ella y ponerla de su parte. No le costará mucho, pues la joven sigue obnubilada con él desde que este le salvó de morir a causa de una sobredosis producida por las drogas que sigue ingiriendo. Este profundo encaprichamiento, hará que la muchacha se enfrente a quien se necesario para defender a su “amigo especial”.

Por otro lado, Dilek se ha dado cuenta de la clase de persona que es Ömer antes de huir con este y abandonar así a su familia. La mujer está destrozada al darse cuenta que su exnovio solo la quería por interés. Por su parte, Ali Ishan logra quitarle las acciones de la compañía y traspasarlas a su esposa, quien considera que las protegerá como es debido.