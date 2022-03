Álvaro logra escaparse del lugar en el que Lino lo tiene retenido y regresa junto con su familia. Bárbara recibe un duro golpe al saber que el hombre que tanto ama es quien rapto a su hijo y lo hizo pasar por muerto. “Jamás me perdonaré haber permitido que ese tipo haya entrado en nuestras vidas”, comenta con lágrimas en los ojos. Lino, por su parte, se esconde y traza un plan para huir de la ciudad sin ser visto por la policía y sus enemigos, pero antes quiere vengarse.



Por otro lado, Eduardo también trata de fugarse del refugio que le consiguió su madre, pero es apresado por la policía. Ya dentro de la cárcel, recibe la visita de Ariadna, quien le promete que fuera siempre tendrá a su familia: “Tadeo te espera con los brazos abiertos. Usa este tiempo encerrado para reflexionar por lo que hiciste”. Eduardo le asegura que así será y se despide de ella.

El bebé de Gemma fallece

Los médicos confirman a Gemma que, debido a que su bebé nació prematura, ha fallecido. Tras el entierro de la pequeña, las mujeres Falcón regresan a casa. Lino las espera escondido en el salón. A punta de pistola, las obliga a atarse entre ellas mientras les desvela el motivo de su odio hacia Joaquín. “Me estaba investigando y quería meterme en la cárcel. Por eso provoqué el infarto que acabó con su vida. Ahora moriréis vosotras”, dice con furia. Dafne logra desatarse y apuñalar al pérfido hombre. Después, Álvaro y el comandante Montaño llegan para liberarlas.

Semanas después, Lino es condenado a 120 años de prisión por todos sus delitos de violación y feminicidio. Gael regresa a México y confiesa a Dafne que no puede estar sin ella y sin los niños. La pareja se reconcilia con un apasionado beso.

Meses más tarde, Ariadna gana el premio nacional de periodismo por sus reportajes sobre violencia de género. Álvaro, para celebrarlo, la invita a cenar y le pide que se casen. Luego de un tiempo, se celebra la boda y la novia da la sorpresa al anunciar que está embarazada. Gemma decide seguir estudiando y Dimi se dedica a dar conferencias desde su silla de ruedas, concienciando a los jóvenes de los peligros del alcohol y los accidentes de tráfico.

Bárbara, viendo que ahora el orden y la tranquilidad impera dentro de su familia, toma la decisión de cumplir su sueño de viajar a París. Todos sus seres queridos la acompañan al aeropuerto y la despiden de forma efusiva. Es momento de que todos saboreen la felicidad por la que durante tanto tiempo han luchado.

