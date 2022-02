En las últimas tres semanas, Belén Esteban ha sido protagonista, puede que involuntaria, de los platós de 'Sálvame', y es que durante todo este tiempo no se la ha visto en ninguno de los programas del universo Telecinco. Una ausencia que coincide con el anuncio que hizo la de Paracuellos en el 'Deluxe' donde afirmaba que se encontraba cansada y que no tardaría mucho en irse de los platós debido a la situación de su familia: "mi madre está mayor y me necesita", explicaba.

Ante esta ausencia, Emma García, que ha estado ausente debido al fallecimiento de su padre, que ha tenido comunicación con la colaboradora, ha preguntado directamente a qué se debía esta ausencia y si ya era una transición a la salida que quiere realizar poco a poco para retirarse durante un tiempo. Una pregunta directa que Belén Esteban no ha tenido problema en contestar a su amiga a través de un mensaje que la presentadora ha hecho público en su programa.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Inmediatamente, Emma García ha puesto en conocimiento de sus compañeros la respuesta: “No te preocupes la semana que viene vuelvo al programa”, ha sido el mensaje. Apenas una frase con la que se ha zanjado el debate que su ausencia estaba abriendo, y es que, a pesar de que hace unas semanas veíamos en sus redes sociales que se encontraba en Dubái para atender a sus negocios, la colaboradora solo había vuelto para compartir que sus productos ya están en la capital de Emiratos Árabes y en Las Vegas de Estados Unidos. Ahora, tras su periplo internacional y su descanso, volverá a los platós.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io