1 Torito dice adiós a 'Viva la vida' View this post on Instagram A post shared by Quique Torito (@torito.quique) "Este Domingo se emitirá mi último reportaje para 'Viva la Vida', es un reportaje muy especial. He decidido bajarme del Velero antes de que llegue a puerto ya que el viento que soplaba por parte del Patrón en ocasiones no era a favor. Gracias a la productora Cuarzo, y a todo el equipo de profesionales de Banijay, a todo el público por hacer de mi sección un referente desde el 17 de Septiembre del 2017. A partir de ahora toca disfrutar del verano en familia y pensar en nuevos retos televisivos. Llevo 20 años cotizando en esto, y espero volver pronto para hacer lo que me encanta, entretener dentro de un cabaret llamado Televisión. En la vida hay que ser valiente y ya lo decía el filósofo: Valora a una persona cuando la tengas, no cuando la estés perdiendo", ha escrito el reportero.

2 Sofía Suescun presume de cuerpazo View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) La influencer ha compartido una imagen en la que aparece duchándose en el jardín de su recién estrenada casa. La joven posa mirando a la cara, vestida únicamente con la parte de abajo del biki de animal print de leopardo.

3 Jota Peleteiro presume de excursión a caballo View this post on Instagram A post shared by Jota Peleteiro (@kingjota23) El marido de Jessica Bueno ha presumido de una divertido excursión familiar a caballo junto a su mujer y sus hijos. El matrimonio ha disfrutado del buen tiempo en la playa a lomos de unos ejemplares equinos.

4 María Pombo y Pablo Castellano celebran tres años de matrimonio View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo) La influencer y el empresario han decidido viajar hasta Donostia para celebrar sus tres años de casados con un viaje romántico de fin de semana en el que han disfrutado de tiempo en pareja.

