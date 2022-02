Desde el primer momento las concursantes de 'Secret Story' han demostrado que entre ellas no existe una gran complicidad. La relación entre ellas empeoró después de que Elena asegurase que Carmen le había dado un empujón en el baño. Una acusación que más tarde se demostró que no era cierta y que incluso requirió de la intervención de Carlos Sobera, que no dudó en reprocharle a la joven que siguiese defendiendo su versión después de que el programa le mostrase que estaba equivocada.

Ahora, la historia se ha repetido y es que Elena ha vuelto a asegurar que su compañera le ha hecho daño tras mantener un forcejeo en la puerta. Unas declaraciones que han hecho que el presentador vuelva a intervenir. "La organización del programa siempre actúa igual, cuando hay una agresión la medida es siempre la expulsión directa", ha indicado Carlos Sobera de forma tajante en plató.

Tras esto, el programa ha decidido ponerle las imágenes a ambas para que pudiesen comprobar que no había ninguna agresión. "Me dio un empujón y me hizo daño", ha seguido defendiendo Elena. Por su parte, la cordobesa ha aclarado que no le dio con ninguna intención. "Yo creo que fuisteis las dos", ha indicado el presentador confesando que cree que han magnificado lo sucedido.

Por su parte, Elena ha aclarado que de todas formas sigue pensando que Carmen se ha "victimizado" y que en el momento que se salvó de la expulsión "se vino arriba". Unas palabras de las que su compañera se ha defendido confesando que ella no intenta victimizarse y que ha querido hablar con ella en más de una ocasión sin éxito. "Si aquí con cámaras lías la bola, en la calle cómo serás... Aún así me llevaba bien contigo en los cantes y el baile", han sido las últimas palabras que la cordobesa le ha dicho a Elena antes de que se convirtiese en la segunda expulsada del concurso.

