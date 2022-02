Días de cine clásico abre su ciclo bélico con la emisión de Patton, hoy, a las 22.00, en La 2.

La película dirigida por Franklin J. Schaffner está considerada como una de las mejores del género de guerra.

La 2 tiene un compromiso con la cultura desde el inicio de sus emisiones en 1966 bajo el nombre de UHF que la corporación de televisión pública ha mantenido a lo largo de sus 55 años de historia. Por eso tiene programas tan variados como Página Dos o los espacios de cine Historia de nuestro cine, Versión española o Días de cine. Entre los más particulares y apreciados por la audiencia está la emisión de Días de cine clásico, un formato que introduce cada semana uno de los grandes títulos del cine internacional con el objetivo de rescatar las mejores joyas de la cinematografía.



Las películas que incluye siempre son piezas clave del imaginario colectivo por su trascendencia temática o estilística, grandes premiadas o piezas de gran popularidad entre el público. El programa incluso ofrece ciclos temáticos durante algunas semanas y eso es lo que La 2 se propone hacer para terminar febrero y alcanzar la mitad de marzo.

🎞 Llega un nuevo ciclo de cine clásico:



¡Disfruta cada lunes con los grandes del cine bélico!



🪖 'Patton' es el primero, el lunes 21 a las 22 h en @la2_tve https://t.co/CSSVf38nx8 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 18, 2022

Días de cine clásico ofrecerá en sus próximas entregas un selecto ciclo del mejor cine bélico que distribuye en cinco emisiones los siguientes títulos: Patton (21 febrero), Doce del patíbulo (28 febrero), El submarino (Das Boot) (7 de marzo), Senderos de gloria (14 de marzo) y MASH (21 de marzo). Todas ellas se podrán ver los lunes, a las 22.00, en La 2.

Patton: sinopsis, premios y curiosidades de la película

Francis Ford Coppola y Edmund H. North escribieron un cuidado guion que en 1970 se convertiría en la biografía cinematográfica del general norteamericano George S. Patton, dirigida por Franklin J. Schaffner. En Patton se muestra cómo este mando militar, tras vencer al mariscal alemán Rommel en el norte de África, condujo a sus tropas de manera imparable a través de Europa.

Hoy es el.dia en ir comienza un miniciclo de 5 películas de cine bélico en #DiasDeCineClasico. A las 22:00 por @la2_tve #Patton. Y después otros 4 peliculones. Os esperamos. pic.twitter.com/S0HbAnW2Tp — Gerardo Sánchez (@GerardoQuietMan) February 21, 2022

Para recrear varias localizaciones de la película se grabaron escenas en nuestro país, por lo que el equipo de rodaje hizo parada en Pamplona, Almería, Segovia y Madrid. Entre los espacios más emblemáticos podremos reconocer la Casa del Labrador de Aranjuez o los Palacios de Riofrío y La Granja de San Ildefonso. Como curiosidad, debemos añadir que parte del equipo militar empleado en el filme y algunos de los extras eran del ejército español, que empleó además material original de la Segunda Guerra Mundial. Para los más expertos será fácil identificar los carros de combate M47 y M48 de la División Acorazada de Brunete.

La película se hizo con 10 nominaciones a los Oscar, haciéndose con 7 de los galardones: Mejor película, director, actor (George C. Scott), montaje, dirección de arte, sonido y guion. Tampoco le fue mal en los Globos de oro, en la que acumulaba tres nominaciones y se llevó el premio a Mejor actor George C. Scott.

EE.UU., 1970. 169 min. Dir.: Franklin J. Schaffner.

Int: George C. Scott, Karl Malden, Michael Bates , Edward Binns, Stephen Young , Lawrence Dobkin, John Doucette, James Edwards.

