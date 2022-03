Sequía ofrece su final tras varios cambios de programación en La 1

El capítulo 8 de la serie se puede ver el viernes 4 de marzo a las 00.30, después de Las claves del siglo XXI

También está disponible la temporada completa en RTVE Play

Las investigaciones de la inspectora Daniela Yanes se estrenaron el 18 de enero en La 1 y desde entonces la cadena pública ha ido ofreciendo un nuevo episodio de Sequía cada semana, hasta que comenzaron los cambios. Primero se ofreció una doble emisión el martes 15 de febrero de los capítulos 5 y 6, después tuvo que dejar paso al estreno de Maestros de la costura 5 y, para rematar, Televisión Española pospuso la emisión de toda la programación del jueves 24 de febrero para dar una completa cobertura de la crisis en Ucrania tras el inicio de la guerra con Rusia. La serie Sequía ha sufrido múltiples modificaciones en su emisión en las últimas semanas pero, tras tanto trasiego, llega a su final.

La coproducción de RTVE y RTP ha visto cómo su capítulo 7 se emitió el jueves 3 de marzo, al término de Cuéntame cómo pasó, entrando así en el late night de la cadena. Ahora que toca terminar la serie, hay que concretar que la emisión del capítulo 8 está programada para la noche del viernes 4 de marzo, a las 0.30, una vez acabe el espacio Las claves del siglo XXI. En cualquier caso, si lo tuyo es verla bajo demanda, ya están disponibles todos los episodios en RTVE Play.

Luis Barbosa descubre nuevas facetas de su nieto y se sincera con su hija. Martín y Paula están acorralados por la policía, ¡y su final es impredecible!



El último capítulo de 'Sequía', gratis en #RTVEPlay https://t.co/BhZFvfCU1x — RTVE Play (@rtveplay) March 4, 2022

Sequía: sinopsis del capítulo 8

Luis Barbosa descubre nuevas facetas de su nieto y se sincera con su hija ante la gravedad de su enfermedad. Martín y Paula están cada vez más acorralados por la policía: Martín está dispuesto a todo por el amor que siente hacia Paula Barbosa, pero el final que les espera a cada uno de ellos es impredecible.

'Sequía' llega a su recta final: ¡falta muy poco para conocer la verdad!



🗓️#Sequía7, jueves 24 de febrero, a las 23:45 h, en @La1_tve y @rtveplay https://t.co/mFWGn20Kte — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 21, 2022

[/twitter]

Óscar decide no parar hasta conseguir que la familia Barbosa no se salga con la suya una vez más. Los inspectores Daniela y Hélder tendrán que decidir si dan por cerrado el caso y separan sus caminos para seguir con sus respectivas vidas.

