El líder del PP rememora sus inicios en la política y su afiliación al partido, repasa momentos destacados de su trayectoria, aborda asuntos de la actualidad política como su relación con Pedro Sánchez y comenta algunos de los recuerdos más significativos de su infancia, su juventud y su vida familiar.

Alberto Núñez Feijóo, actual presidente del Partido Popular desde que asumió el liderazgo nacional de la formación el pasado 2 de abril, protagoniza la nueva entrega de Mi casa es la tuya, que Telecinco ofrecerá este sábado 30 de abril, a partir de las 22:00 horas.

En su conversación con Osborne, el político gallego que es ya noveno presidente de la historia del PP, rememora su infancia en una pequeña aldea orensana, la relación con su familia y la separación de los suyos para proseguir sus estudios. “Que a un chaval con 10 años lo metan en un tren con una maleta que podía llevar con dificultad y lo manden a León sin más, eso te marca”, afirma.

Este sábado recibo en 'Mi casa es la tuya' al nuevo presidente del Partido Popular, @FeijooGalicia. Una entrevista en la que no quedará ninguna pregunta por hacer y en la también nos acompañarán @IdiazAyuso y @JuanMa_Moreno



Presidente de la Xunta Galicia durante 13 años, rememora sus inicios en la política y sus momentos más destacados en su primera entrevista personal en televisión. “La primera conciencia de voto la tengo en el año 1982 y voté a Felipe González. Lo hice claramente por convicción y lo volvería a hacer”, asegura Feijoo, a quien Bertín sorprende con un mensaje del expresidente socialista. Además, comenta que tardó “nueve años en afiliarse al Partido Popular”. También se refiere a la situación del partido previa a su elección como presidente: “Todo el mundo se dio cuenta que tuvimos una crisis traumática en el partido”. Por otra parte, explica “lo duro” que ha sido tener que mudarse con su hijo pequeño de Galicia a Madrid e incide en el sacrificio realizado por su pareja: “Sé que no soy justo con Eva. Una directiva de primer nivel, vivía mucho mejor antes de conocerme”. Y entre bromas se pronuncia sobre su futuro político: “Fraga llegó con 68 años a la presidencia de la Xunta de Galicia y se fue con 83. Yo tengo 60, que se preparen los españoles”.

Iván Puente

Ayudo, de invitada

En la cocina, mientras toman un aperitivo 100% gallego a base de pulpo, mejillones y queso de tetilla maridado con un vino de la tierra, abordan la actualidad política. Osborne, por su parte, le pregunta cómo es su relación con Pedro Sánchez o si pactaría o no con VOX, entre otros asuntos.

Iván Puente

A la comida se unen Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla, presidentes de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Andalucía, “dos políticos que mandan” como los define el propio Feijóo, los cuales revelan cómo es su relación con él y recuerdan diversas anécdotas vividas juntos en la arena política. La jornada culmina con un paseo por uno de los tramos de la Ruta Jacobea madrileña. En este apacible entorno natural, el presidente del PP confiesa a qué ha tenido que renunciar por su carrera política y si se ve o no como futuro presidente del Gobierno de España

