Rafa Nadal, campeón del Grand Slam en 21 ocasiones, está ahora a dos victorias de sumar el 14º título de su carrera en Roland Garros después de una contundente victoria sobre uno de sus mayores rivales, Novak Djokovic, en los cuartos de final el martes (31 de mayo).

El español Nadal, quinto en el ranking ATP, reservó su puesto en la semifinal al vencer al número uno del mundo y defensor del título, el serbio Djokovic, en un partido que se decidió en 4 sets, por 6-2 4-6 6-2 7-6(4) en el partido de octavos de final que duró cuatro horas y 12 minutos. Por su parte, el alemán Zverev, tercer cabeza de serie, superó a la sensación española Carlos Alcaraz en un partido que se decidió en cuatro sets. Zverev derrotó a Alcaraz por 6-4, 6-4, 4-6 y 7-6(7) en el partido de cuartos de final que duró tres horas y 18 minutos.

Eurasia Sport Images Getty Images

Ahora, la leyenda española Nadal se enfrentará al alemán Zverev por décima vez en su carrera. Mientras Nadal busca ampliar la distancia de sus rivales en número de victorias en el Grand Slam y en títulos de Roland Garros, el campeón olímpico Zverev tendrá como objetivo alcanzar su segunda final de Grand Slam.

Esta será la segunda aparición en semifinales de Zverev, de 25 años, en Roland Garros, mientras que el 13 veces campeón Nadal ha llegado a las semifinales de Roland Garros por 15ª vez, perdiéndose llegar a la final o ganar el título solo una vez y fue en 2021. En los enfrentamientos entre ambos, Rafael Nadal tiene la ventaja con 6 victorias frente a las 3 de Zverev. En tierra batida, los dos se han enfrentado 5 veces, con 4 victorias de Nadal y 1 de Zverev. En un encuentro de Grand Slam, Nadal se impuso a Zverev en la tercera ronda del Abierto de Australia de 2017.

DeFodi Images Getty Images

Roland Garros 2022: horario y dónde ver las semifinales

Rafael Nadal y Alexander Zverev jugarán su partido de semifinales de Roland-Garros 2022 el viernes 2 de junio, a las 15:00 horas, en la pista central Philippe Chatrier.

El encuentro se puede ver por Eurosport, que retransmite Roland Garros. Este canal también está disponible a través de la plataforma DAZN. Se podrá ver en abierto a través de DMAX.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io