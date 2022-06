Este sábado, Flash Moda cumple 10 años y lo celebra con un programa especial. El espacio dedicado al mundo del diseño, belleza y el lifestyle se trasladará al centro de Madrid para impregnarse de su arte y belleza y ofrecerá una entrevista exclusiva a Nieves Álvarez, entre otros contenidos especiales.

Durante estos diez años, el programa ha entrevistado a las principales personalidades del mundo de la moda tanto a nivel nacional e internacional, como Tommy Hilfiger, Dsquared2, las hermanas Zimmermann, Carolina Herrera, Barbara Bui o Jean Paul Gaultier, que dedicaron su tiempo a charlar con el programa.

Flash Moda apuesta en esta temporada por recorrer la geografía española apoyando el talento de nuestro país. Y para acercarse más a la calle, se ha pasado del plató de RTVE a diferentes localizaciones, vinculadas con el arte y la cultura como el Museo del Traje, Fundación Fernando de Casto, Real Academia de las Bellas Artes o diversos hoteles con encanto por su apuesta por el diseño. Todos ellos lugares emblemáticos por su historia o arquitectura.

Flash Moda: el programa especial por el 10º aniversario

El plato fuerte de la emisión del sábado 25 de junio será la entrevista exclusiva a Nieves Álvarez. El director de Flash Moda, Jesús María Montes-Fernández, charlará con la modelo para conocer entresijos de la profesión nunca antes revelados. Además, el espacio mostrará a sus seguidores quiénes se encuentran detrás de cada reportaje.

El formato seguirá fiel a sus secciones Flash Moda, Flash Belleza, Moda Ñ, Industria, Vestuario o Personajes pero, esta vez, contados en primera persona por los redactores del programa: Paz Rubio, Flor Blázquez, Cristina Belinchón, Alicia Aragón y Alejandro Bocanegra, y la subdirectora, Paz Argüelles.

Como colofón, un nutrido grupo de artistas, tanto diseñadores de moda nacional como internacional junto actores españoles, felicitarán al programa.

