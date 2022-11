El Hormiguero continúa con sus emisiones llenas de experimentos científicos, magia, trucos caseros y, cómo no, con las mejores entrevistas. La semana del 28 de noviembre al 1 de diciembre se acumulan los invitados de lujo. El plató va a recibir a lo largo de la semana a nada menos que a tres actores y tres cantantes, aunque una de ellas sorprenderá con su recién estrenada faceta como actriz. El objetivo de todos ellos es presentar sus nuevos trabajos, por lo que presenciaremos dos lanzamientos discográficos y dos estrenos, el de una serie y una película. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de los próximos días:





El Hormiguero: invitados de la semana del 28 de noviembre al 1 de diciembre

Lunes 28 de noviembre (21.45) : Omar Montes

Estrenamos nueva semana en el programa con la visita de Omar Montes. El cantante va a presentar su segundo álbum de estudio, titulado "Quejíos de un maleante", disponible desde el 24 de noviembre. Este disco es su primer trabajo con raíz flamenca y lo integran un total de quince canciones.

Martes 29 de noviembre (21.45) : Pablo Alborán

Recibimos a uno de nuestros artistas más importantes del momento, tanto dentro como fuera de nuestro país: Pablo Alborán. El cantante nos va a presentar su nuevo y esperado disco, titulado "La Cuarta Hoja", cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 2 de diciembre. El artista nos anunciará, además, una gran sorpresa.

Miércoles 30 de noviembre (21.45) : Aitana y Miguel Bernardeau

El miércoles nos espera programón ya que el equipo recibe a la cantante Aitana y al actor Miguel Bernardeu que nos hablarán de La última, la nueva serie que protagonizan y que llega a Disney + el próximo 2 de diciembre. La ficción cuenta la relación entre los dos protagonistas y gira alrededor de sus dificultades para lograr sus sueños.

Jueves 1 de diciembre (21.45) : Paz Vega y Santiago Segura

Cerramos la semana con la presencia de los actores Paz Vega y Santiago Segura. Ellos van a hablar de A todo tren 2. Sí, les ha pasado otra vez, la secuela de la exitosa A todo tren ¡destino Asturias!, que llega a los cines el próximo 2 de diciembre.