El Hormiguero continúa con sus emisiones llenas de experimentos científicos, magia, trucos caseros y, cómo no, con las mejores entrevistas. La semana del 5 al 8 de diciembre se acumulan los invitados de lujo. Esta semana de puente estará dominada, principalmente, por la buena música. Tres artistas muy apreciados en nuestro país presentan sus últimos proyectos, por lo que descubriremos un nuevo tema, una gira y un disco, nada menos. Además, dos actores afianzados en la comedia nos contarán las claves de su próxima película, que ve la luz este mes de diciembre. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de los próximos días:

El Hormiguero: invitados de la semana del 5 al 8 de diciembre

Lunes 5 de diciembre (21.45) : Pablo López

Arrancamos la semana en El Hormiguero con la buena música que siempre nos trae Pablo López. El cantante nos presentará su nuevo tema, titulado "Quasi", que ve la luz el próximo 9 de diciembre. Se trata del primer avance del que será su nuevo disco previsto para 2023.



Martes 6 de diciembre (21.45) : Ara Malikian

Recibimos por primera vez al aclamado violinista Ara Malikian, con el que hablaremos de "The Ara Malikian World Tour", la gira que le va a llevar en los próximos meses por diferentes ciudades de España. En este tour, el artista de origen libanés nacionalizado español repasa los temas de su último disco "Ara", que vio la luz en 2021.

Miércoles 7 de diciembre (21.45) : Julián López y Kira Miró

Noche de cine con la visita Julián López y Kira Miró. Los actores nos van a presentar su nueva película, Todos lo hacen, que se estrena en cines el próximo 28 de diciembre. El filme nos traslada a un hotel a donde han sido invitadas cuatro parejas que se casaron allí. A su llegada descubren que el dueño las ha reunido para chantajearlas. Todo empieza a complicarse cuando al día siguiente aparece un muerto en el hotel.

Jueves 8 de diciembre (21.45) : Vanesa Martín

Cerramos la semana con la buena música de Vanesa Martín. La artista nos traerá su nuevo trabajo, "Placeres y pecados". Se trata de su noveno álbum de estudio que está disponible desde el 25 de noviembre. ¡No te lo puedes perder!