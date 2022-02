La relación de Virginia y Adrián parecía una de las más fuertes dentro de 'Secret Story'. Desde el primer momento los concursantes demostraron que habían conseguido conectar, pasando gran parte de su tiempo juntos. Sin embargo, parece que están condenados a no entenderse y eso ha provocado que mantengan su primer enfrentamiento dentro de la casa de los secretos. Una complicada situación que ha provocado que ella termine completamente rota.

Al parecer, todo ha surgido después de que ella se molestase con su compañero por haberle hecho varios comentarios tajantes delante de otros concursantes. "¿Me estás poniendo cara de mustia como ayer también?", le ha preguntado Adrián al ver que ella no se acercaba a hablar con él. "Podría estar mustia otra vez contigo", le ha reconocido ella. Unas palabras que no han gustado nada al profesor, que se ha molestado al ver que Virginia seguía enfadada con él, en su opinión, sin motivo.

Tras esto, Virginia ha decidido acercarse a él, y es que ha reconocido que odiaba estar enfada con el concursante. Sin embargo, al echarse encima de Adrián en el sofá intentando solucionar las cosas, él le ha respondido de forma tajante pidiéndole que se quitase de encima. "Que vengas a abrazarme como si no hubiese pasado nada a mí no me sirve. Así no se solucionan las cosas", le ha aclarado.

Una complicada situación que ha provocado que Virginia termine derrumbándose en el Cubo. "He discutido con Adri, cuando discuto con una persona que aprecio y encima parece que estoy hablando con una pared que no hace por entender, me frustro muchísimo y rompo", se ha desahogaba.

La concursante ha reconocido que no sabe cómo no le entiende. "Con Adri estoy despistada. Tenemos mucho pique, es nuestra forma de relacionarnos. Somos muy diferentes, la noche y el día". Unas declaraciones con las que él también está de acuerdo, y es que siente que nunca logran entenderse cuando hablan.

Sin embargo, tras pasar gran parte del día sin hablarse, ambos han llegado a la conclusión de que no pueden vivir el uno sin el otro. "Me había hecho la digna para que vinieses", le ha reconocido Virginia haciéndole ver que estaba intentando tragarse su orgullo para estar bien con él.

Por su parte, Adrián ha querido zanjar todos sus problemas reconociendo que, aunque quisiera, no puede estar mal con ella. "Te he echado un poquito de menos", le ha indicado. Unas palabras tras las cuales se han fundido en un gran abrazo con el que han dado por zanjada su discusión.

