Terelu Campos, uno de los iconos de Telemadrid, vuelve. Veinticinco años después del estreno de Con T de tarde, el emblemático magazine que presentó durante años, la presentadora regresa a esta casa para presentar el debate, Especial Juntos .

Terelu Campos se pone al frente de Especial Juntos en el que contará con cuatro colaboradores que variarán cada semana. Ellos, moderados por Terelu Campos irán desgranando todo aquello que haya resultado novedoso o interesante en el programa de Anne Igartiburu, 10 Momentos.

La presentadora está muy contenta con su vuelta: “Regreso 18 años después, es como una mayoría de edad. En Telemadrid crecí muchísimo profesionalmente y no me olvido de que eso me permitió dar el paso a las televisiones nacionales. La gente me sigue parando por la calle pidiéndome que vuelva. Pues lo han conseguido”.

Uno de los programas que presenta Anne Igartiburu está dedicado a Maria Teresa Campos. Terelu comenta que se siente tranquila al respecto: “ Me produce una gran tranquilidad hablar de la vida de mi madre porque nadie sabe de ese tema más que yo”. Especial juntos se estrena este jueves tras 10 momentos.

Su salida de 'Vivir la vida'



Este fin de semana, el debate sobre los últimos movimientos de Rocío Carrasco tuvo su punto álgido en Viva la vida. El programa que presenta Emma García abordó uno de los temas más candentes de la actualidad rosa y, visto lo visto, las posturas entre los diferentes colaboradores está más enfrentada que nunca.

Diego Arrabal llegó a cargar contra la hija de 'la más grande': "Yo creo que en su afán de contar su verdad, que lo veo muy bien, Rocío Carrasco al final le hace un flaco favor a la memoria de su madre. Está ensuciando la memoria de su madre", dijo el fotógrafo, que también dejó un recado para Terelu, Isabel Rábago y Pilar Vidal, presentes en plató, a las que denominó "Supertacañonas" y "Qué listas sois. Y ahora me refiero al trío", se refirió Arrabal a las amigas de Rocío.

Una expresión que no le gustó a la mayor de las hermanas Campos y que hizo que abandonara el plató. "Yo no voy a tener que aguantar que este señor me meta en el saco que le salga del mismísimo. Ya está bien. ¿Por qué se permite siempre faltar al respeto al resto de sus compañeros?", dijo Terelu indignada.

"¿Cada vez que vaya a explicar algo tiene que abandonar alguien?", ha lamentado el colaborador, se preguntó Arrabal. "Ese no es tu problema, es problema de quien haya abandonado el plató. Insisto, no creo que sea para abandonarlo. Para esto estoy yo, para poner un poco de orden y para que todo el mundo pueda dar su opinión. Nos guste o no nos guste", insistió Emma, levantando el aplauso del público tras su toque de atención a su compañera.



