Secret Story' anónimos: descubre todos sus concursantes y las novedades de esta primera edición con personas desconocidas

Los concursantes de 'Secret Story' siguen saltándose las normas. Desde que comenzó el reality hasta ahora ya son varias las llamadas de atención que han tenido que hacerles desde la organización, y es que la actitud de algunos de ellos no están siendo del todo correctas. Desde la 'pullita' de Toñi Moreno a Kenny por no participar en el concurso, que finalmente acabó con él reconociendo que quería marcharse hasta las 'regañinas' de Carlos Sobera a todos ellos por las numerosas broncas que protagonizan en la casa, ya son varias las veces que han tenido que intervenir.

Además, la actitud de algunos de los participantes ha provocado que en algún caso tengan que ir un paso más allá y ya son dos las sanciones que han puesto. La primera fue a Brenda y Nissy tras protagonizar un fuerte enfrentamiento, lo que provocó que tuviesen una nominación disciplinaria. Tras esto, el programa decidió hacer una sanción colectiva después de que Rafa rayase la mesa del comedor bajo la atenta mirada de Carmen, algo que provocó que perdiesen el 20% del presupuesto semanal para la comida.

Ahora, algunos de ellos se enfrentarán a la que será ya la tercera sanción de esta edición. Todo ha surgido después de que Carmen tuviese que hacer frente a un reto en el que tenía que conseguir que tres galletas llegasen desde su frente hasta su boca sin ayudarse con las manos, si lograba hacerlo en un minuto todos recibirían un premio. Sin embargo, no ha sido capaz de hacerlo.

Tras esto, ha llegado el momento de llevar las 14 galletas que le había dado la organización al Cubo pero el hambre que están pasando por no tener casi presupuesto para poder hacer la compra debido a la sanción que le impusieron y a que no superaron la prueba semanal, ha provocado que algunos de ellos se comiesen algunas galletas.

Telecinco

Laila, Nissy, Carlos, Rafa y la propia Carmen han terminado comiéndose hasta ocho de las 14 galletas, algo que estaba completamente prohibido. Tras esto, la Voz les ha informado de que serán sancionados por su acción, y es que tenían que devolverlas todas íntegramente. Un anuncio que ha preocupado mucho al resto de participantes, que no querían verse de nuevo perjudicados por la acción de unos pocos.

Sin embargo, finalmente parece que solo los implicados serán los que tengan que hacer frente a esta nueva sanción, y es que la organización ya ha dejado claro que recibirán una penalización por cada galleta comida.

