Belén Esteban ha vivido intensamente los cuatro días que ha estado en 'Secret Story', lo que ella no se esperaba era que su salida de la casa de los secretos no sería nada fácil, y es que tendría que enfrentarse a una invasión 'zombie'. A pesar de que en un primer momento ha intentado mantener la calma mientras todos acudían corriendo y gritando al 'Cubo', todo ha cambiado cuando le han comunicado que tendría que adentrarse sola en la casa para rescatar su mítico pijama antes de despedirse definitivamente de la casa de Guadalix de la Sierra.

La colaboradora de 'Sálvame' ha entrado en la habitación donde se encontraba su pijama protegiéndose con un edredón y la 'Voz' le ha animado a que intentase espantar a los 'zombies' hablando en inglés. A pesar de que en un principio ella ha confesado que no tenía ganas de hacer eso, finalmente ha terminado accediendo, pidiéndoles que parasen y no le comiesen. "Stop, stop, don't eat me", les ha gritado.

Telecinco

Finalmente le han comunicado que tenía que irse por una trampilla que había en la habitación y ella ha pedido tranquilidad para poder meterse bien sin hacerse daño, un momento en el que se le ha podido escuchar cómo decía que no tenía pensado volver más tras ver cómo el programa había decidido despedirle dándole este gran susto. "Yo ya no vengo más, te lo juro", ha indicado cuando ya no se le veía.

Telecinco

Lo cierto es que Belén Esteban ha vivido estos días al máximo y no ha dudado en abrirse con el resto de participantes recordando uno de los momentos más duros de su vida. "Tuve unos años malos y nadie confiaba en mí. Yo decidí confiar. Yo de verme antes y ahora... Ahora sí soy yo. Y yo luchaba conmigo misma. Me vencía el mal hasta que dije 'hasta aquí'", les ha confesado a los concursantes. "Me miraba al espejo y decía.. 'valgo mucho'".

Telecinco

La colaboradora ha dejado claro que ahora está muy feliz de lo que ha logrado tener. "A día de hoy tengo a mi familia, que mi familia tampoco es perfecta, pero es mí familia. Tengo mi marido, mi hija, mi trabajo....tienes que tirar y unos días te costará más que otros", ha zanjado mostrando lo feliz que se siente por todo lo que ha conseguido.

