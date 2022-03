Rafa tuvo que tomar una complicada decisión durante la gala de 'Secret Story' al tener que elegir si quería ver a su hermana o a Carmen. En ese momento, el concursante lo tuvo muy claro, y es que reconoció que su hermana estaba primero. Sin embargo, lamentó no poder ver a su compañera a la que no dudó en hacerle la peineta. "El dedito fue con cariño. Eso significa 'te quiero'", ha explicado en el 'Cubo' confesando que le gustó poder verla y que le habría encantado poder seguir con ella en el concurso.

Pese a la pena de no haber podido verle, Rafa se llevó una gran alegría esa noche, y es que tras la visita de los familiares en la casa de los secretos, descubrió que dentro de su armario alguien le había escrito un mensaje. "Me han puesto 'te quier0' con unos bastoncillos", le ha indicado muy feliz a todos sus compañeros. Un mensaje que él ha tenido claro desde el primer momento quien había sido. "Ha sido Carmen seguro, esto es de ella", ha confesado al resto ilusionado. Sin embargo, parece estar muy equivocado con sus deducciones...

Telecinco

Carmen ha confesado en plató que, aunque quería y le hubiese encantado haberle dejado algo, no le dejaron moverse del salón. "Yo no he sido, pero sé quién lo ha hecho y está en este plató", ha desvelado. En ese momento, Toñi Moreno ha decidido preguntar y la hermana de Rafa, Andrea, ha reconocido que fue ella quien lo hizo. "No sé por qué lo he hecho pero se me ocurrió en ese momento y lo puse".

Una revelación que Rafa todavía no ha descubierto, por lo que el concursante sigue guardando ese mensaje. "Yo ya no lo quito de ahí, no me volveré a poner esos pantalones y ya está", ha indicado dejando claro que no piensa quitar los bastoncillos de la ropa en la que se los puso su hermana pensando que es un mensaje de su compañera.

Telecinco

Lo cierto es que el concursante ya no tiene ningún reparo a la hora de hablar de sus verdaderos sentimientos por la cordobesa e incluso ha asegurado que está "enamorado". Rafa ha reconocido que se ha convertido en una persona muy importante para él y que congeniaron a la perfección. "Tiene mucho carácter y eso me gusta", ha asegurado. "No voy a seguir hablando con Carmen porque voy a acabar llorando, y sería la segunda vez que lloro por la misma persona", ha terminado reconociendo.

