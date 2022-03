Cristina Porta ha vivido varios momentos tensos en el plató de 'Secret Story', al que acude como colaboradora. La periodista ha tenido que hacer frente a varios enfrentamientos con Nissy y Laila que han provocado que termine estallando. Además, también ha sufrido el 'toque de atención' que le hizo Toñi Moreno para recordarle cuál era su papel. Ahora ha sido Carlos Sobera el que ha decidido intervenir para hacerle un serio reproche a la periodista.

Todo ha surgido después de que en plató se mostrasen unas imágenes en las que se veía como Adrián le decía a Marta que no podía dormir en la cama que tenía al lado porque era una promesa que tenía con Colchero. Tras esto, los colaboradores han intervenido para desvelar qué les parece esta reacción. Sin embargo, Cristina Porta ha aprovechado el momento para hacer también un repaso del ex concursante por la casa de los secretos, haciéndole otra serie de preguntas.

Una situación que ha provocado que Carlos Sobera decida intervenir. "Aviso para navegantes, te lo digo a ti y a todos. No me abráis debates nuevos, no me hagáis bifurcaciones, por favor os lo pido. Yo me despisto, no seguimos el orden y nos perdemos lo importante", ha indicado reprochándole que estuviese hablando sobre cosas que no eran lo que se acababa de ver en plató.

Pero este no ha sido el único momento en el que el presentador ha tenido que ponerse serio, y es que ha tenido también que hablar con Laila después de que ella estallase quejándose de que no le dejaba hablar. Un reproche que ha hecho que Carlos Sobera decida acercarse a ella para explicarle que no puede dar siempre el paso a todos los concursantes. "He levantado la mano muchas veces, tendré que gritar entonces", le ha indicado a ella. Una amenaza que ha hecho que el presentador decida ponerse serio. "Si gritas entonces sí que no te va a escuchar nadie", le ha indicado dejándole claro que de esa forma no le daría paso.

