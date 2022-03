Tom Brusse y Sara tan solo estuvieron juntos en 'Secret Story' cerca de diez días. Sin embargo, fue tiempo más que suficiente para que surgiese el amor entre ellos. Tanto es así que 48 horas después de entrar en la casa de los secretos asegurando que no protagonizaría ningún romance en el concurso porque estaba muy enamorado de su chica.Una seguridad que perdió al ver a Sara, quien acababa de entrar también como nueva participante.

Tan fuerte fue su flechazo que horas después pedía tener una videollamada con su entonces pareja para romper con ella. Tras esto, ambos no dudaron en dar rienda suelta a su amor e incluso se atrevieron a pedir...¡una hora sin cámaras! Sin embargo, esta nunca pudo llegar a realizarse, ya que ella acabó siendo expulsada antes de protagonizar ese momento.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

Ahora, Tom Brusse ha tenido que abandonar la casa de los secretos, pero antes de hacerlo se ha podido reencontrar con Sara dentro de 'Secret Story'. Un momento que han aprovechado para darse un apasionado beso, y es que parece que ambos se han echado mucho de menos durante los días que han permanecido separado. "Tenía ganas de verlo porque aquí estuvimos diez días intensitos", ha reconocido ella.

Por su parte, el ex concursante de 'LIDLT' se ha mostrado muy aliviado, y es que ha reconocido que pensaba que ella ya le habría dejado nada más salir de la casa. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, y es que Sara ya dejó claro que tenía pensado dejarse llevar y seguir conociendo a Tom fuera de la casa para saber si su relación tenía futuro.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io