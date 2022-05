Palito Dominguín es ese tipo de persona que cae bien a todo el mundo, y por eso su regreso al plató de 'Supervivientes' ha llenado de ternura a todos los presentes. La sobrina de Miguel Bosé volvió al programa que le lanzó a la fama entre el gran público a través de una videollamada, y no lo hizo sola: Yago, sobrino de Nacho Palau, estuvo a su lado para darle todo el apoyo públicamente al concursante, y es que a pesar de la guerra que mantienen Nacho y Miguel Bosé, los sobrinos de ambos se han criado prácticamente mano a mano y no piensan romper su buena relación.

De hecho, la joven sólo tuvo palabras bonitas para su ex tío: "Ver el programa desde casa es otro rollo. A Nacho le veo como a mí al principio. Lo está haciendo súper bien, está siendo noble como es él, lo está haciendo maravillosamente bien. Os quedan muchas cosas por descubrir. Lo que más me gusta es su risa, que ya habéis visto cómo es, pero muchas facetas más que seguro descubriré yo también", le halagó.

Palito pretendía hablar únicamente del paso por el concurso de Nacho, pero con Jorge Javier Vázquez como presentador, cualquier cosa podía pasar... y pasó: el conductor de la noche quiso saber cómo estaba su relación con Harry James, así que ella aprovechó para despejar todo género de duda sobre su novio: siguen juntos, y tan enamorados como el primer día, pero aclaraba que no salía en pantalla porque 'estaba dormido'. "Los extranjeros es que no aguantan nada", añadió como chascarrillo Jorge Javier a pesar de que eran altas horas de la noche.

Lo que le dijo Palito a Nacho antes de irse a Honduras

Como decimos, la ruptura de Miguel y Nacho no ha supuesto una merma en la relación de Palito con el ex de su tío, ya que se ha criado con él y piensa seguir queriéndole como siempre. Además, recientemente reveló en 'Sálvame' lo que le había dicho antes de que partiera hacia Honduras y el consejo que le dio, ya que ella participó en la edición anterior: "Mi consejo fue que disfrutase de la experiencia porque es una cosa única y que no se iba a arrepentir de hacerlo porque es algo maravilloso". Y añadió: "Le dije que fuese él, que es lo mejor". "Lo conozco desde pequeñita, es súper cariñoso, súper gracioso y le tengo mucho cariño. Es un oso amoroso, mi relación con él es muy bonita y es de compañerismo", apuntó también.

