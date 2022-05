Nacho Palau ha vivido un tenso momento en 'Supervivientes'. El concursante ha protagonizado un enfrentamiento con Alejandro Nieto por culpa de la pesca, y es que parece que no se ponen de acuerdo sobre qué hacer cuando consiguen un pez. Lo cierto es que el novio de Tania Medina ha confesado sentirse muy solo después de que todos sus compañeros se pusiesen en su contra al pensar que no quería compartir un pez que había pescado. A pesar de que finalmente si lo hizo, son muchos los que han criticado la actitud que está teniendo.

Una situación que ha provocado que Alejandro Nieto se defienda asegurando que Nacho Palau sí que llegó a comerse unos peces solo y nadie le dijo nada. "Yo no me lo iba a comer solo pero vi la actitud de ciertas personas y dije tío, pues me lo como", le ha intentado explicar a Marta Peñate asegurando que vio cómo el ex de Miguel Bosé no compartía el suyo con nadie. "Él dice que era muy pequeño", le ha indicado la novia de Tony Spina, algo con lo que su compañero no está nada de acuerdo.

Telecinco

Para salir de dudas, Marta Peñate ha llamado a Nacho Palau, que se ha enfadado como nunca antes en el concurso asegurando que no le gusta que le echen la culpa sobre lo que iba a hacer otra persona. "El problema está cuando vas diciendo por detrás que como yo me lo he comido tu te lo has comido. Les he dado a todos", ha confesado. Sin embargo, Alejandro ha seguido insistiendo en que él repartió como quiso.

El ex de Miguel Bosé ha asegurado que está cansado de que le eche en cara que se comió dos peces que eran muy pequeños. "No es porque sea Nacho Palau o sea Marta", le ha insistido Alejandro asegurando que no tenía nada personal en su contra, momento que él ha aprovechado para recordarle que "es un trabajador normal". "Yo no soy nadie, soy un trabajador normal y corriente que gana mil pavos al mes".

Telecinco

"Pues yo no tengo ni eso hermano", le ha reconocido Alejandro completamente abatido. En ese momento, Nacho le ha recordado que él tiene dos hijos que mantener, aunque más tarde ha caído en que su compañero también tiene uno. "Y que yo sepa tu no tienes manutención, ¿no?", le ha indicado Marta. "Tengo dos que mantener", ha insistido él recordando que en realidad tiene otros dos que viven con Miguel Bosé. Una conversación que ha provocado que termine alejándose completamente roto al recordar la difícil situación que está viviendo tras la lucha que mantuvo con el cantante por la custodia de sus pequeños. "Me he puesto a hablar de los nanos y me ha dado", le ha confesado a Desirée.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io