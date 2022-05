Marta López Álamo ha sorprendido a Kiko Matamoros acudiendo a 'Supervivientes'. La 'influencer' ha tenido la oportunidad de estar junto a él dos días, algo que ha hecho que puedan hablar largo y tendido sobre cómo se encuentran. De hecho, el programa les sorprendió a ambos organizándoles una 'despedida de solteros' un tanto diferente. Un momento muy romántico que despertó todo tipo de rumores, y es que desde el programa anunciaron que iría con una sorpresa para el colaborador.

Tras esto, hubo muchas especulaciones y una de las que sonaba con más fuerza es que Marta López Álamo podría estar embarazada. Sin embargo, en el primer reencuentro se vio cómo la sorpresa que ella le tenía preparada era un plato de patatas con huevos. Un hecho que no hizo que se finalizasen los rumores. Tras esto, durante su segundo encuentro, la 'influencer' decidió contarle a su chico lo que estaba sucediendo.

Telecinco

"Están diciendo que estoy embarazada. Quiero aprovechar para decir que no es así", le ha confesado a Kiko Matamoros desvelándole que prefería decirlo ahora que sabían que le estaban escuchando para zanjar los rumores que habían estado circulando sobre este asunto. "No hay prisa, ya lo tendremos pero después de casarnos, ¿verdad?", le ha indicado a su chico, algo a lo que él ha respondido dejando claro que no está preocupado por este asunto.

El ex de Makoke se ha tomado a risa lo que le había contado su chica. De hecho, durante su despedida no ha dudado en bromear con ella sobre este asunto. "Ten cuidado no te vayas a quedar embarazada", le ha desvelado entre risas haciendo ver que no tiene ninguna preocupación en ese aspecto.

Telecinco

Sin duda, para el colaborador la visita de su chica ha sido todo un chute de energía, y es que al comienzo del concurso tuvo muchos problemas de salud que hicieron difícil que pudiese disfrutar de su estancia. Ahora, comienza una nueva aventura, y es que desde el programa han decidido crear nuevos grupos de convivencia.

