Amaia Romero visitaba 'El Hormiguero' y nos dejaba a todos con la boca abierta por su gran parecido a Carlota Corredera. La joven asistía al programa para presentar su nuevo disco y Pablo Motos no podía evitar tararear el hit de este nuevo proyecto. En el videoclip del single, desde un principio iba a participar también Aitana Ocaña pero debido a sus agendas les fue imposible cuadrar día. Al principio la gente pensaba que existía algo de mal rollo entre las ex compañeras de 'OT' pero Amaia ha querido desmentir esos rumores.

De hecho, la cantante contaba una anécdota del videoclip súper curiosa. Las jóvenes y sus equipos pensaron en mostrar a Amaia y a Aitana de mayores y tuvieron en mente a dos presentadoras muy conocidas de Mediaset. La cantante creyó que quién mejor las iba a representar eran Carlota Corredera y María Patiño, y a pesar de que nadie se podía imaginar eso, el programa comprobaba que sí había cierto parecido entre las cantantes y las periodistas.

Antena 3

Ha sido un 'momentazo' épico de la noche, puesto que nadie se podía imaginar esos parecidos. Finalmente todo quedó solo en una idea divertida. También se pensó doblar a Aitana con otra persona y jugar con el pensamiento de los fans.

Antena 3

Pablo Motos también le ha querido a Amaia sobre qué le pareció concursar en 'Eurovisión'. La joven le confesaba que fue una experiencia de la que aprendió muchísimo, pero tenía que reconocer que "eran como marionetas". Estar tan controlados no les parecía cómodo pero no se arrepiente de la experiencia.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io