Anabel Pantoja se ha quedado en 'shock' al ver el cara a cara que han protagonizado Yulen y Mariana en 'Supervivientes'. Los concursantes han tenido la oportunidad de decirse todo lo que piensan el uno sobre el otro tras las polémicas nominaciones que protagonizaron. La venezolana ha acusado a su compañero de haberle hecho chantaje para que cambiase su voto. Según ella, el concursante le amenazó con utilizar su privilegio de líder y nominarle de manera directa si ella daba su voto a Tania Medina.

Sin duda, unas duras acusaciones de las que él se ha defendido negándolo todo mientras Anabel Pantoja escuchaba atónita desde la otra playa todo lo que se decían. Tras ver cómo ninguno de los dos conseguían solucionar sus diferencias, la colaboradora ha decidido salir en defensa de él. "Yulen no es la persona que pinta ella. Yo creo que se ha hecho una telenovela en la cabeza", ha indicado la sobrina de Isabel Pantoja.

Telecinco

La colaboradora está convencida de que su compañero dice la verdad sobre lo sucedido, y le ha confesado que no le parece bien que ahora Mariana esté intentando echarle a él la culpa de que a ella no le saliese bien su estrategia. Tú no puedes estar bien en dos bandos o con dos estrategias".

Lo cierto es que Anabel y Yulen están muy unidos. De hecho, ella ya ha confesado en más de una ocasión que ahí es es "su mitad", un pensamiento que parece compartir el esgrimista, que no ha dudado en dejar claro lo que siente por Anabel Pantoja. Por este motivo, ella no duda en defenderle a capa y espada."Lo que no puedes acusar es diciendo que te ha extorsionado un chaval que no mata una mosca, ¿qué estamos, en los ‘Juegos del Hambre’?", ha estallado tras escuchar lo enfadado que está su compañero con los sucedido.

Mediaset

De esta forma, parece que a Anabel Pantoja se le han ido los celos que parecía sentir por Marina tras ver lo unida que estaba a Yulen durante el rencuentro que protagonizaron y donde ella terminó desvelando lo que sentía realmente por él.

