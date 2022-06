Asraf Beno acude a cada gala de 'Supervivientes' para apoyar y defender a su hermano Anuar. Sin embargo, en Honduras también hay otra persona que es muy cercana a él, Anabel Pantoja. Por este motivo, para el colaborador no ha sido nada fácil responder a la comprometida pregunta que le ha hecho Ion Aramendi en 'Conexión Honduras', y es que él estaba deseando saber quién pensaba que lo estaba haciendo mejor de los dos en lo que llevamos de edición.

"Poniendo en una balanza, ¿quién crees que está haciendo mejor concurso, Anuar o Anabel?", le ha preguntado el presentador, una duda que ha dejado completamente sin palabras a Asraf, que no ha dudado en reconocerle que era muy buena, haciendo que se quedase un momento pensado cuál era la respuesta que quería dar, y es que para él no es nada fácil elegir.

Telecinco

Finalmente, la pareja de Isa Pantoja ha decidido no 'mojarse' demasiado, intentando que tanto su hermano como la prima de su pareja quedasen bien. "Los dos están haciendo buen concurso. Lo están dando todo y están dando bastante contenido. Para mí son dos grandes concursantes". Por su parte, Lydia Lozano ha intervenido para decirle que con su hermano no lo tiene nada fácil, y es que los conflictos que ha tenido con algunos de sus compañeros no le están haciendo ningún favor.

"Tienes razón. Soy sincero, y es verdad que cae mal, pero creo que está haciendo un grandísimo concurso. Está ganando pruebas, ayudando a compañeros y está dando bastante contenido", ha indicado Asraf dejando claro que pese a todo cree que como superviviente su hermano está dando mucho juego.

Asraf se 'moja': ¿cree que Anuar hizo trampas en el fuego?

Sin duda, uno de los motivos por los que se ha criticado tanto a su hermano es por las sospechas que hay de que hizo trampas las primera vez que consiguió obtener fuego. A pesar de que nunca se ha podido probar si es cierto que esto ocurrió, Kiko Matamoros aseguró que hizo trampas y que todos tenían un pacto para no desvelarlo. Sin embargo, Anuar sigue asegurando que esto no es cierto.

Telecinco

"No lo sé, yo no estaba. Si no ha confesado ya es que no hizo trampas. Es así, no le conocéis", ha confesado asegurando que él cree a su hermano al ver que sigue negando los hechos.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io