Tania Medina ha reaparecido en el plató de 'Tierra de Nadie' tras convertirse en la nueva expulsada de 'Supervivientes'. Un momento en el que ha tenido la oportunidad de hacer un repaso por su concurso, desvelando que una de las personas con las que ha tenido más problemas ha sido con Kiko Matamoros. "Con Kiko me he llevado…Tenía algo conmigo de antes. Al principio creía que tenía algo conmigo como superviviente y luego me di cuenta de que venía de antes", ha confesado.

Sin duda, una incómoda situación que provocó que incluso terminase derrumbándose en Honduras después de tener una fuerte pelea con él. Sin embargo, ella ha confesado que lo que más temía es que sus conflictos con el colaborador pudiesen afectar a su amistad con Marta López Álamo. "Él sabía que era amiga de Marta he ido a su casa y de más. Me dolió un poco porque no quería que me influyera con Marta. Mi único miedo era ese".

Un temor que la novia de Kiko Matamoros se ha encargado en quitarle dándole un gran abrazo y felicitándole por el concurso que ha hecho. "Lo has hecho perfecto, lo has hecho increíble tía", le ha reconocido. La 'influencer' ha confesado que ella también tenía ese miedo. Sin embargo, le ha dejado claro a su amiga que no piensa dejar que esto les afecte a ellas. "No te va a influir, yo tenía el mismo miedo", le ha explicado.

La novia de Kiko Matamoros ha aprovechado este momento para disculparse con su amiga reconociéndole que no ha podido defenderle en plató tanto como le habría gustado. "Yo tenía que ser un poco neutral porque estoy defendiendo a Kiko y no he podido apoyarte todo lo que me hubiera gustado", le ha desvelado. Pese a todo, ha dejado claro que entre ella nada cambiará. "Independientemente de nuestros novios, nosotras somos amigas y ya está", ha zanjado.

Unas palabras que han supuesto todo un alivio para Tania Medina que está convencida de que el superviviente se propuso "sacarle del concurso". De esta forma, ambas han dejado claro que pase lo que pase no piensan dejar que su amistad se vea afectada por nada ni por nadie.

