El torero y empresario Francisco Rivera y Tania Medina, la última expulsada del reality de aventura Supervivientes, intervienen en la nueva entrega de Déjate querer que Telecinco emite este sábado 18 de junio, a partir de las 22:00 horas.

En esta nueva edición, el programa recibe a Francisco Rivera Ordóñez, que en su conversación con Toñi Moreno aborda sus orígenes, su infancia y los principales hitos de su carrera y comenta cómo es su vida en la actualidad. Además, Rivera Ordóñez recibe el emotivo mensaje de dos personas que desean darle una sorpresa relacionada con su madre, Carmen Ordóñez.

Tania Medina, modelo, influencer, exconcursante de ‘Supervivientes’ y vlogger de Mtmad con su canal ‘Be Adventurer’ también acude a ‘Déjate querer’, donde se reencuentra con una persona muy querida para ella que le hace llegar un mensaje especial.

Completan el plantel de invitados del programa David, un joven que desea reconciliarse con su madre y darle una segunda oportunidad; y los esposos Clara y José que, acompañados por seis de sus nueve hijos, anhelan reencontrarse con los dos hijos que fueron dados en adopción hace casi dos décadas.

Cambio de programación en Telecinco

Mediaset España ha decidido reestructurar esta semana la noche del próximo viernes, 17 de junio, para acoger el estreno en abierto de 'En el nombre de Rocío', la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco.

Desaparece, por tanto, la cuarta 'gala' de 'Supervivientes' que desde el pasado 20 de mayo viene ofreciendo Telecinco en la noche del viernes. Este cambio de programación afectará también a Toñi Moreno. Después de seis semanas en la parrilla, 'Déjate querer' abandonará su día de emisión para trasladarse a la noche del sábado.

