Lara Álvarez ha terminado estallando contra los concursantes de 'Supervivientes'. La presentadora siempre intenta mostrarse muy comprensiva con ellos al ser consciente del hambre y las condiciones extremas a las que tienen que enfrentarse. Sin embargo, en esta ocasión no ha podido más al ver cómo algunos de ellos no hacían caso a las instrucciones que estaba dando, provocando que haya terminado dándoles un pequeño tirón de orejas con el que ha dejado claro que está cansada de algunos de los comportamientos que están teniendo.

Todo ha surgido después de que Yulen, Alejandro, Mariana e Ignacio pudiesen disfrutar de un pequeño cuenco de cereales con leche tras ganar una prueba. La presentadora les ha informado de que tendrían que tomarlo con pajita y palillos chinos en un tiempo determinado, unas instrucciones que ellos no han seguido.

Telecinco

Durante el tiempo que les han dado, los concursantes han terminado metiendo la cabeza en el cuenco, algo que no estaba permitido. Además, al finalizar algunos de ellos han seguido comiendo pese a que a Lara Álvarez ha insistido en más de una ocasión en que tenían que parar. "No hacéis caso chicos, ¿sabéis qué os digo? Os íbamos a dejar que terminaseis de comer tranquilos en la playa pero ahora la organización me está diciendo que ya no", ha estallado visiblemente molesta con ellos.

"Si sabéis que siempre hay trampa y que al final os dejamos comerlo tranquilos, ya me da rabia chicos", ha admitido visiblemente molesta al ver que mientras ella les regañaba ellos seguían intentando comer un poco más. "Es que os lo digo y seguís, así no. Nosotros no queremos perjudicaros y me da pena porque sé que ya hay mucha hambre", ha admitido.

Por su parte, mientras sus compañeros intentaban hacer la prueba, Kiko Matamoros también ha intentado engañar a la organización comiendo algunos cereales que se habían dejado al preparar su cuenco, algo por lo que Lara Álvarez también ha tenido que llamarle la atención.

Telecinco

Lo cierto es que ya son más de una las trampas que la organización ha pillado a los concursantes, desde el fuego de Anuar hasta las trampas reiteradas de Kiko Matamoros y Nacho Palau, algo que parece haber provocado que Lara comience a cansarse.

