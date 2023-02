El pisito de 'Solos' tiene nuevos inquilinos. Después de haber cerrado las puertas tras la salida de Mario y Ana de 'La isla de las tentaciones' por un tiempo limitado, el reality ha vuelto a tener concursantes en el interior de este piso de 30 metros cuadrados. Los dos se encontraban colaborando en el plató de 'Pesadilla en el paraíso' cuando han arrancado su convivencia en el nuevo piso aprovechando la recta final del reality de la granja.

"Sé que eres un tío muy ocupado entre tus negocios, tus viajes a Marraketch, y tus cosas... pero ¿cómo tienes los próximos días?", preguntaba Sandra Barneda en un principio a Tom Brusse que aseguraba que los tenía "libres" por lo que la presentadora le invitaba a ser el próximo inquilino de la casa, haciéndose el sorprendido. En ese momento veía cómo el piso se encontraba decorado para celebrar San Valentín y con una cena para dos preparada: "¿Con quién voy a celebrar San Valentín?", se preguntaba.

Telecinco

Y es que el ex de 'Hombres y hombres y viceversa' no sabía con quién iba a convivir en el reality. "Llévate a mi suegra", bromeaba Kiko Jiménez. Pero no tardaba en llegar la información real por parte de Sandra Barneda que le ha revelado en apenas unos minutos: "Apostamos todo al rojo: Daniela Requena al centro", anunciaba, con una inesperada reacción del nuevo concursante y es que los dos habían protagonizado un gran tonteo.

De hecho, minutos antes Tom Brusse se acaramelaba con Daniela después de que Sandra Barneda le pidiera que tradujera una frase al francés: "El francés da igual lo que digas porque parece que estás ligando, entonces yo me voy a poner detrás y se lo vas a decir a Daniela". Brusse no ha dudado, en un tono delicado, en girarse hacia su compañera para decirle una frase en francés y dejar un momento de lo más romántico y divertido en el plató.