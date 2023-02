Nacho Palau se sentará junto a Paz Padilla en el segundo programa de la nueva temporada de Déjate querer tras su primer programa de estreno con Jorge Pérez. El supervivientes regresa a televisión para, en sus propias palabras, darle voz a los enfermos de cáncer, enfermedad contra la que tanto él como su madre luchan con valentía.

Cinco meses después de que Nacho Palau (50) comunicara a través de su cuenta de Instagram que había comenzado un tratamiento contra un cáncer de pulmón, que le fue detectado tras un precipitado ingreso en un hospital de Valencia a su llegada de Supervivientes, el ex de Miguel Bosé regresa a los platós de televisión el próximo sábado. Concretamente al que será el segundo programa de la nueva temporada de Déjate querer.

Nacho Palau hablará de cómo está siendo para él esta etapa tan difícil y contará cuál está siendo el papel de Miguel Bosé en estos momentos. El segundo programa de Déjate querer lo podremos ver el sábado 25 a las 22.00 horas en Telecinco.

Nacho Palau hablará de Miguel Bosé

Durante la entrevista, y según desvela el anuncio de promoción, Nacho hablará además de su actual relación con Miguel Bosé quien, al parecer, se ha mostrado de su lado durante todo este tiempo pese a haber protagonizado sonados enfrentamientos, desde su ruptura definitiva, por los cuatro hijos por maternidad subrogada que tienen en común. "Cuando perdí la voz sentí mucha empatía con Miguel [Bosé]. Él me dijo que no me preocupara, que estaba ahí", dice.

En propias palabras de Palau, su visita a Telecinco es "para darle voz a los enfermos de cáncer, me parece héroes". Una enfermedad contra la que tanto él como su madre luchan.