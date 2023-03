'La isla de las tentaciones' continua mostrándonos imágenes de la grabación en República Dominicana, y no solo eso también estamos viendo quienes han forjado una amistad más allá de reality show. Es el caso de Marina López, que ha confesado con quien tiene una mejor relación de todas las participantes del formato.

Marina entró al formato de Telecinco acompañada de su novio Álex, y aunque parecía que todo entre ellos estaba bien, los dos han caído en la tentación de sus solteros favoritos: Álex con Yaiza y Marina con Manu. Pese a esto, los concursantes todavía no pueden desvelarnos cómo se encuentra su relación actual -tendremos que esperar al debate final- pero si que pueden contarnos con quien tienen mayor afinidad.

Instagram

Hace unos días Naomi Asensi -que cayó en la tentación de Manu Napoli- reveló con quien tenía mejor relación: se trata de Elena Adsuara, protagonista de un desmayo que en redes sociales se hizo viral. Ambas protagonizaron un rifirrafe dentro la villa, Elena no quería hacer un juego con Samu, y al comentarlo con sus compañeras, la valenciana saltó ante su comportamiento: "Dejas hablar o solo hablas tú, es que es todo el día: Elena, Elena, Elena. Nos han puesto los cuernos a muchas, no solo a ti", le decía a Elena. Pese a este encontronazo, y aunque no lo parezca, Naomi y Elena mantienen una buena relación de amistad.

Ahora Marina López ha dejado ver con quien tiene mayor afinidad. Si vemos su contenido en redes sociales, se puede observar la complicidad que tiene con Laura Boado, pareja de Alejandro en 'La isla de las tentaciones' y no solo eso, también le ha puesto un apodo cariñoso, "bombón de licor".