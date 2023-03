Ginés Corregüela se está convirtiendo en todo un descubrimiento en Supervivientes. A pesar de que muchos no daban un duro por él, sus dotes de supervivencia, su buena relación con sus compañeros y su total espontaneidad y sinceridad le está otorgando cada día más protagonismo. Y sobre todo a su vida personal. Todo esto ha hecho que vaya a ser el primero en recibir la visita de sus familiares en Honduras, un privilegio que no sabemos cómo le va a sentar del todo.

Jorge Javier Vázquez ha explicado a la actual pareja del tiktoker, Yaiza, que va a recibir la visita de su hija Miriam y su exmujer Isabel, algo que ha levantado un gran revuelo en plató y ella ha reaccionado de primeras muy condescendiente: "Es su familia, la madre de sus hijas y la hija por supuesto, es un pedazo de regalazo". De hecho, confesaba que ver a Miriam le supondrá una inyección de motivación que le va a venir bien.

Telecinco

Sin embargo, a poco que Jorge Javier ha insistido a la novia del 'Rey del Bocadillo', ella ha dejado ver qué era lo que realmente opinaba: "No sé que pega ni que pinta, si se supone que la hija dijo que su madre estaba en su casa, que era una señora y que ella no salía. La mujer no sé qué pinta ahí, no me hace ninguna gracia, ¿ por qué no fui yo?".

Mientras tanto, Ginés en la playa ha confesado a Adara que quiere la visita de Yaiza y que les dejen solos. "Me la podrían traer el lunes y dejármela un día allí donde estuvimos durmiendo. Se queda preñada allí con todos los microbios", decía él provocando las carcajadas de su compañera.

Y es que, Ginés confesaba que Yaiza le había comunicado su intención de ser madre aunque él no está del todo convencido: "Me lo dijo, digo.,. tomate algo a ver si...Ya lo que faltaba ahora con 53 años tener un hijo. Vamos a ver si no la he cagado. Lo que faltaba ya. Que llegará y me diga que está preñada". Desde el plató, la protagonista era tajante: "La Obregón lo acaba de ser con 68. ¿Cuál es el problema?".