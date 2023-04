Felipe Juan Froilán se mudó a Abu Dabi, junto a su abuelo, el rey Juan Carlos, a principios de 2023. El sobrino de Felipe VI ha llevado una vida llena de escándalos (tarjetas black, fiestas, peleas, disparos, peinetas a la prensa...) que han terminado por ser demasiado incómodos para su familia, que ha pensado en los emiratos árabes para que el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar de un giro a su vida.

Froilán (Madrid, 1998) trabaja en la cuarta petrolera más importante del mundo, cobraría entre 6.000 y 7.000 € al mes y su trabajo está enfocado a las relaciones públicas. Además, poco a poco va haciendo nuevos amigos en su nueva ciudad, la mayoría ingenieros españoles. Focus, el programa de Cuatro, ha viajado hasta Abu Dabi para descubrir la nueva vida de Froilán. Los reporteros también han conseguido hablar con don Juan Carlos, que revela que su nieto está "fantástico. Está trabajando y está muy contento".

Froilán en Abu Dabi con su madre, la infanta Elena, y su abuelo, el rey emérito. 65ymás

La relación de abuelo y nieto es muy estrecha, quedan para cenar y hablan casi todos los días. A pesar de su nueva, y aparente feliz vida, uno de sus amigos confiesa al programa que "se fue un poco obligado". Al parecer, fue la infanta Elena quien habría tomado la decisión.

El sobrino de Felipe VI vive en un rascacielos en el paseo marítimo de Abu Dabi -el alquiler de un apartamento de una habitación serían unos 40.000 al año-. Cuando no está trabajando le gusta salir a bares y discotecas y entre sus favoritos están los que sirven comida española. Aunque según reconocen sus amigos, está intentando comer mejor y llevar una dieta más sana. También ha comenzado a practicar deporte. Hace skysurf, en un exclusivo club y también juega al pádel.



Froilán, sin relación con sus tíos Felipe VI y Letizia

Según ha contado otra amiga de Froilán a 'Focus', la relación con sus tíos, el Rey Felipe VI y la reina Letizia, así como con sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, sería inexistente.

"Con el Rey no se habla. Ellos no tienen relación. Él al menos nada, y su abuelo tampoco. Me lo ha contado él, se hablará su hermana. Pero con Letizia nada, no la quiere ni ver", revelaba esta fuente, que dio más detalles sobre la relación con los Reyes: "Y sus primas creo que tampoco. No tienen buena relación. Aparte me dijo que (Letizia) es republicana. No habló muy bien de ella. No le tienen demasiado aprecio".