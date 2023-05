Bronca arriba o bronca abajo, la convivencia en 'Supervivientes 2023' era más o menos soportable hasta que llegó Yaiza Martín. La canaria revolucionó Honduras según puso un pie en el reality, y parece que la novia de Ginés Corregüela va encadenando una polémica con otra: después de ser expulsada disciplinariamente tras sus ataques e insultos a Asraf Beno, Yaiza ha aterrizado en el plató como colaboradora -algo por lo que la organización ha recibido multitud de críticas- y no ha rebajado los humos, pues ha protagonizado un tenso enfrentamiento con dos compañeras en plató: Alexia Rivas y Marta Peñate.

Todo estallaba después de que Yaiza hiciera un comentario sobre Asraf después de un nuevo enfrentamiento en la isla por una lata de comida: "Cuando estaba yo, la culpa era mía, pero ahora son ellos los que están opinando. Qué casualidad que los que están allí están opinando lo mismo que opinaba yo", se aventuraba a decir, acusándole también de forma velada de haberse tomado un caldo de guisantes a pesar de que reconoció que lo había derramado. "Sí, en el estómago se lo derramó". En ese momento, Alexia Rivas respondía: "Yo estas teorías de conspiración sólo me las explico porque se cree el ladrón que son todos de su condición", una acusación por la que Yaiza no estaba dispuesta a pasar, y atacaba con un golpe bajo.

"Estás tú bonita para hablar, que estás ahí sentada precisamente por haber pasado por ahí. Es mi opinión y la voy a dar", señalaba Yaiza en un feo comentario a la vida personal de su compañera de plató. En ese momento, Alexia se quedaba muda, pero atinaba a contestar que "por lo menos me di una alegría en la pandemia, que estábamos todos muy tristes", pero la que no se callaba era Marta Peñate, que saltaba como una leona a defenderla: "No me da la gana lo que acaba de hacer. ¿Yo me siento aquí a comentar tus 'Deluxe' y todo? No se te ocurra volver a meterte con una compañera que está opinando de tu concurso de esa forma". "Bueno, no estamos aquí para eso", contestaba Yaiza para restarle importancia al asunto. Sin duda, una nueva polémica que la canaria suma a su currículum, de los que los seguidores están ya más que hartos a juzgar por las críticas que ha recibido junto a Ginés en redes sociales.

