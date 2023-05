Parece que entre Marta Peñate y Ginés Corregüela no hay tan buen rollo como el que tiene la ex 'Gran Hermana' con Pocholo Martínez Bordiú. La colaboradorada de 'Supervivientes' y el 'rey de los bocadillos XXL' coincidían en el plató de 'Conexión Honduras' y opinaban sobre concurso que estaban haciendo Adara y Asraf. El distanciamiento entre los concursantes -tras su discusión por unos cangrejos- está siendo lo más comentado de los últimos días. Incluso los que los veían como finalistas ahora se han dividido en dos grupos: los que apoyan a Asraf y los seguidores de Adara.

Durante la conexión del programa para los abonados de Mitele Plus, Ginés Corregüela ha dado su opinión sobre sus ex compañeros y ha conseguido lo que muy pocos esperaban: ver a Marta Peñate apoyando a Adara. La relación entre ambas nunca ha sido buena y fue muy comentado su enfrentamiento en plena calle en Madrid, pero parece que eso es agua pasada y la colaboradora televisiva ha apoyado con su dardo a la concursante.

Captura TV

"No defiendo a ninguno de los dos, son dos estrategas a muerte, Adara también aprovecha delante de la cámara y Asraf eso es lo cangrejos es lo que lleva haciendo todo el concurso cuando está la cámara", comentaba Ginés de sus excompañeros. Pese a ello, el tiktoker considera que el novio de Isa Pantoja merece ser finalista y Adara no: "Debe llegar a la final antes que Adara porque es un tío que aunque hemos tenido nuestras cosas, pero hace muchas cosas, no Adara, para mí ella no se merece estar allí".

Captura TV

Tras escuchar a Ginés y con la naturalidad que la caracteriza, Marta le ha soltado un gran zasca. "Eso lo decide el público y por eso ella está allí y tú estas aquí", ha soltado la ex 'gran hermana' provocando los aplausos del público. Incluso el presentador Ion Aramendi ha comentado el zasca: "Martita ya tiró el primer dardito a Ginés". Viendo la reacción del plató, el 'rey de los bocadillos' Ginés ha matizado sus palabras: "Yo he opinado como superviviente que deja mucho que desear".