Este verano, Mallorca, cuenta con el equipo de detectives perfecto. ‘The Mallorca Files’ se estrenará en Antena 3 este miércoles a las 22:45 horas. La popular ficción británica protagonizada por Elen Rhys y Julian Looman llegará este 3 de agosto al Prime Time de la cadena de Atresmedia y también estará disponible en ATRESplayer PREMIUM.

Rodada íntegramente en Mallorca y creada por Dan Sefton, este drama criminal con toques de comedia se centra en el día a día de una detective británica y un detective de la división alemana y enlace con la policía de Palma de Mallorca, unidos para resolver casos y luchar contra el crimen en la isla española.

‘The Mallorca Files’: el reparto español

Cuenta además con participación de actores españoles en su reparto (María Fernández Ache, Nacho Aldeguer, Tábata Cerezo y Alex Hafner) y, a lo largo de sus entregas, con cameos de intérpretes conocidos en nuestro país como Cristina Castaño, Carles Francino, Celia Freijeiro, José Luis García-Pérez, Gustavo Salmerón, Olga Hueso, Jan Cornet, Lucía Guerrero, Simón Andreu, Jorge Suquet, Gonzalo Ramos, Iván Marcos, Ana Gracia, Antonio Valero o Juan Pablo Shuk, entre otros.

'The Mallorca Files': argumento

Sol, playa y asesinatos. Un recorrido por Mallorca como antes no lo habías visto... Totalmente opuestos, Miranda Blake (Elen Rhys), una detective de la policía metropolitana de Londres, y Max Winter (Julian Looman), un detective alemán, se alían con Inés Villegas (María Fernández Ache), jefa de policía de Palma, para resolver delitos, generalmente cometidos contra la comunidad internacional, en la isla de Mallorca.

En el primer capítulo, La policía británica Miranda Blake se empareja a regañadientes con el detective alemán Max Winter para investigar una banda criminal con sede en Mallorca.

En el segundo, cuando el gran ciclista mallorquín Esteban Doménech (Rafael Cebrián) desaparece durante una sesión de entrenamiento, Miranda y Max aprovechan la ausencia de Inés (María Fernández Ache) para investigar.

