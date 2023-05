La oferta de las plataformas ha llegado a volúmenes estratosféricos. Nadie puede abarcar tantísimos estrenos, motivo por el cual los espectadores atienden a las noticias sobre lanzamientos jugosos que destaquen entre la marabunta. Sin embargo, de vez en cuando, los proveedores de streaming hacen criba en sus catálogos para dejar hueco a ficciones más apreciadas por sus suscriptores. Eso es justo lo que pretende hacer Disney Plus+ el próximo viernes 26 de mayo.

Según adelantaba el medio estadounidense Deadline, la plataforma de streaming planea retirar más de 20 contenidos a partir de ese día. Eso sí, los títulos señalados son considerados productos de estreno directo o con poco seguimiento por parte de los suscriptores de Disney+, aunque los espectadores descubrirán que, en el caso de Disney Plus España, la reducción es menor que la de la central estadounidense, por no contar de antemano en nuestro catálogo con muchos de los contenidos que serán retirados.

Listado de títulos que desaparecen de Disney Plus+

Son varias las producciones que abandonarán el catálogo de Disney+ sin generar demasiada indignación. 'El mundo según Jeff Goldblum', 'Diario de un futuro presidente', 'El único e irrepetible Iván', 'Stargirl' y 'Better Nate than Even' son algunos de ellos.

Sin embargo, la salida de otras series podría ser más polémica, ya que entre las señaladas están 'Willow' y su making of 'Así se hizo la magia', 'Socios y sabuesos', 'Dollface', 'Y: El último hombre', 'La princesa', 'Pistol', 'Rosalina', 'La misteriosa sociedad Benedict', 'El míster', el remake de 'Doce en casa' (2022), 'Somos los mejores: una nueva era', y algunas piezas complementarias del universo Marvel como 'Marvel's Hero Project', 'MPower' y 'Voices Rising: The Music of Wakanda Forever'. La criba también afecta a los documentales, entre ellos 'Howard', sobre el letrista de Disney Howard Ashman, 'Los verdaderos elegidos para la gloria' o al concurso inmersivo 'The Quest'.

A continuación añadimos el resto de títulos que desaparecen del catálogo mundial de Disney+:

'America the Beautiful', 'Among the Stars', 'Artemis Fowl', 'Be Our Chef', 'The Big Fib', 'Black Beauty', 'Clouds', 'Disney's Fairy Tale Weddings', 'Earth to Ned', 'Encore!', 'Foodtastic', 'Harmonious ¡En vivo!', 'Es la vida de un perro con Bill Farmer', 'Un poco más allá', 'Campamento mágico', 'Más que robots', 'Own the Room', 'Pentatonix: Around the World for the Holidays', 'Pick of the Litter', 'Rogue Trip', 'Shop Class', 'A Spark Story', 'Stuntman', 'Super/Natural', 'Timmy Failure', '¡Extraño pero cierto!' y 'Wolfgang'.



Los programas de Hulu que también desaparecerán de la plataforma son 'Best in Dough', 'Best in Snow', 'Darby and the Dead', 'Everything's Trash', 'Little Demon', 'Love in the Time of Corona', 'Maggie' y 'The Premise'.