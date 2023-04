Aunque la industria cinematográfica está repleta de villanos simpáticos y antihéroes carismáticos, los personajes más odiados por el público elevan cualquier película o serie en la que aparecen. Abarcando géneros y décadas, la historia del cine y la televisión está llena de seres humanos despreciables cuyo único propósito en la vida es hacer la vida imposible tanto a los héroes como a la gente corriente. Nada ayudará más al público a apoyar a un héroe que enfrentarlo a los peores villanos posibles.

Lo peor es cuando los personajes más odiados de las películas ni siquiera son verdaderos villanos. A menudo hay personas con rasgos antagónicos que no son villanos. Sus acciones hacen que la gente los odie a veces más que a los verdaderos villanos de las películas. Mientras que las películas recientes, como las del Universo Cinematográfico de Marvel o de la saga Star Wars, tienen villanos que son simpáticos, encontrar personajes detestables hace que la audiencia invierta aún más en los objetivos del héroe. A menudo se odia a estos personajes por sus acciones, que alejan aún más los objetivos del héroe, pero otras veces son sus personalidades y malos rasgos los que hacen que los fans los odien.

En muchas series, libros y juegos, los fans soportan a un montón de personajes horribles y odiados que no caen bien a nadie. O cometen actos de crueldad tan atroces que llevan a la gente a una furia ciega, o son increíblemente molestos, o pueden resolver todos los problemas porque dicho personaje es "el mejor".

Es inevitable no caer bien a todo el mundo. Mientras que algunos personajes se crean intencionadamente para ser detestados, como villanos o molestos escollos con los que se topan los héroes, otras creaciones caen mal simplemente por ser ellos mismos. Ni siquiera tiene que ver con la calidad del arte o del medio; aunque The Legend of Zelda: Ocarina of Time puede ser uno de los mejores juegos jamás creados, sigue trayendo a la mente a ese pedazo de hada que te grita "¡Escucha!". Estas son nuestras selecciones de algunos de los personajes más odiosos o simplemente peores que han aparecido en el cine o la televisión, independientemente de lo buena que sea la película o serie.