Coral se reincorpora a Garlo. Sus compañeros se alegran de tenerla de vuelta. Todos menos Raúl, que está disgustado con el regreso de su ex novia. ¿Cuánto le durará el enfado? Al mismo tiempo, Catalina descubre cómo su padre sobornó con embutidos ibéricos a los productores de El gran libro de Copito mermando su autoestima.



Por otro lado, la única manera que tiene Sonia de ayudar a Clara es saber ese pasado del que no quiere hablar. Paralelamente, Carmen negocia la indemnización por el incendio de la tienda de Preciados, consiguiendo, por fin, el dinero que necesita para saldar la deuda con Uriarte. Lo que no sabe es que este ha conseguido las pruebas que la vinculan con el incendio.

Marcos está en libertad, pero su familia no lo recibe con los brazos abiertos. Cristina, sabedora de esta situación, aloja al ex recluso en su despacho a espaldas de sus socios. Además, en su papel de gestor, Quintero evalúa el desempeño de Visi en Benivisión.

Catalina, la nueva estrella del barrio

Paloma tiene demasiadas obligaciones y, tanto trajín, le juega una mala pasada en su primer día como camarera del King’s. Entretanto, Ismael consigue trabajo en una cerrajería, ajeno a que Helena está decidida a boicotearle cualquier intento de este de volver al buen camino.

Cerca de allí, Catalina se lleva por fin una alegría: ha sido elegida para ser una de Las Pizcas, un nuevo dúo musical que va a hacer las delicias de los adolescentes, y Carmen paga a Uriarte saldando así la deuda contraída con él. Pero el empresario no va a dar el tema por zanjado exigiéndole algo más.

