Carmen sufre las consecuencias del nuevo desencuentro entre Raúl y su sobrino. Mientras tanto, tras besar a Fran, Coral busca consejo en Paloma, pero su amiga tiene otras preocupaciones. La joven empleada de Garlo, se siente muy culpable por haber traicionado a su equipo y haber puesto a sus compañeros en manos de Uriarte.



Por otro lado, Marcos duda si continuar viviendo en casa de Cristina o aceptar la propuesta de Ismael de compartir habitación en su pensión. Finalmente, el expreso decide seguir hospedándose junto con su abogada, lo que trunca de nuevo los planes de Helena. Además, para desesperación de Sonia, Belinda es la nueva sensación en la Plaza de los Frutos.

Medina quiere llegar a Sonia a través de Belinda

Lejos de allí, Quintero pone en aprietos a Esmeralda al indagar en su caso, al mismo tiempo que Uriarte cumple con su amenaza y denuncia a Garlo por plagio. Tras la demanda del pérfido empresario, Fran y Raúl interrogan a todos los empleados de la juguetería buscando quién ha podido ser el traidor. Pero es Coral quién averigua que ha sido Paloma la persona que ha pasado información a su gran enemigo. ¿Se lo contará a sus jefes?

En Flechazos, Medina encuentra una nueva manera de llegar a Sonia: a través de Belinda, su madre. ¿Será esta una buena idea o terminará todo como el rosario de la aurora? Por su parte, Benigna y Visi se enfrentan al trabajo más sencillo de este mundo: escribir un guion. Y Catalina sueña con el momento en que se convierta en una estrella de la música.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io